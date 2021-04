Initiatiefnemers MFA teleurgesteld: 'Dit is triest voor Bedum'

De raad heeft besloten dat het doek definitief valt voor het MFA-plan. De meeste partijen vinden het te duur, te risicovol en hebben geen vertrouwen in een goede samenwerking met de initiatiefnemers.

'Bedum krijgt dit niet gegund'

Hageman begon in 2016 met het plan voor de accommodatie. De kantine en kleedruimtes van zijn voetbalclub SV Bedum waren afgeschreven en broodnodig aan vervanging toe. Hij wilde een nieuwe clubhuis combineren met onder andere fitness, zorginstellingen en een gemeenschappelijke ruimte voor activiteiten.

Zo moest het nieuwe gebouw eruit komen te zien (Foto: Stichting Ontwikkeling MFA Bedum)

'De Bedumer samenleving krijgt zo'n mooie kans voor de komende tientallen jaren niet gegund', zegt Hageman. 'Het is een bittere pil, maar het voelt niet als een persoonlijk verlies. Het is vooral triest voor Bedum.'

Wel nieuw clubhuis voor voetbalclub

Aangezien de kantine en kleedkamers van de voetbalclub hard aan vervanging toe zijn, wil de gemeenteraad wel 1,5 miljoen euro opzij zetten voor een nieuwe accommodatie van SV Bedum. Voorzitter Jan-Jurjen Timmer heeft daar gemengde gevoelens bij.

Hier is zo veel tijd en energie in gaan zitten Jan-Jurjen Timmer - voorzitter SV Bedum

'Uiteraard is het lovenswaardig dat de gemeente ons een goede accommodatie wil geven, maar hier had zoveel meer in kunnen zitten', zegt Timmer.

Samen met Hageman en Bedumer Annemarie Heite heeft de voorman van de voetbalclub zich tot het laatste moment ingezet voor de komst van een MFA. Het drietal sprak woensdagavond bij de raadsvergadering in om de partijen nog op andere gedachten te brengen, maar dat bleek tevergeefs.

Timmer: 'Ik ben enorm teleurgesteld, ook persoonlijk. Hier is zo veel tijd en energie in gaan zitten. We moeten ons nu als bestuur gaan beraden hoe we de knop gaan omzetten.'

Subsidies kwijt

Hij heeft er vooral moeite mee dat de meeste politieke partijen geen vertrouwen meer hadden in de samenwerking met de Stichting. 'De pittige discussies die we soms hadden worden uitgelegd als moeizame relatie. Ik zie dat als beleving wat we als team hebben getoond.'

Volgens de initiatiefnemers loopt het dorp met het besluit de nodige subsidies mis. Zo wilde het bedrijfsleven een half miljoen bijdragen aan de multifunctionele accommodatie. Daarnaast zegde de provincie 350.000 euro toe. 'Dat gaat nu aan Bedum voorbij', zegt Hageman.

Nieuwe gesprekken

De voetbalclub gaat de komende periode met de gemeente om tafel om te praten over een nieuw clubhuis en mogelijk een nieuw kunstgrasveld. Timmer denkt er nog over na of hij daarvoor de juiste persoon is, aangezien hij zich de afgelopen tijd intensief heeft ingezet voor de MFA.

'Misschien is het goed om andere mensen naar voren te schuiven, maar dat is ook iets om nu binnen het bestuur te bespreken. Daarvoor is het nu nog te vers', zegt Timmer.

