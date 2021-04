Biodiversiteitsbeweging wil 26 hectare grond bij Onnen kopen

Leden kunnen binnenkort stemmen over het voornemen. Het zou de eerste aankoop van de biodiversiteitsbeweging in onze provincie worden.

Het stuk grond ligt tussen de Onneresweg, Dalweg en Gieselgeer en is nu nog in het bezit van een melkboer die wil stoppen.

Boekweit inzaaien

'Aankomende zomer gaan we al resultaten zien', vertelt voorzitter Franke Remerie. 'In mei beginnen we met het inzaaien van 3 hectare met boekweit, een gewas dat door z’n uitbundige bloei een insectentrekker bij uitstek is. We zijn dus niet een organisatie van beleidsplannen schrijven, we gaan direct en concreet aan de slag om het landschap te verbeteren.'

Mozaïeklandschap

Land van Ons maakt het mogelijk voor burgers om gezamenlijk landbouwgrond te kopen en zo te beheren dat de biodiversiteit vergroot wordt.

De coöperatie wil in het gebied een mozaïeklandschap aanleggen met kleine akkers, hagen en houtwallen. In het gebied ligt een pingoruïne, een heuvel die ontstaan is doordat een ondergronds ijs de bodem heeft opgedrukt.

