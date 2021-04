Huizengekte in Groningen houdt aan: prijsstijging van ruim zestien procent

Aan de stijging van de huizenprijzen lijkt voorlopig geen einde te komen. In de provincie Groningen is de gemiddelde verkoopprijs in het eerste kwartaal met ruim zestien procent gestegen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Landelijk zijn de prijzen met gemiddeld 14,7 procent omhoog gegaan. Groningen 'scoort' dus bovengemiddeld. De keerzijde is dat er opnieuw minder woningen zijn verkocht, constateert makelaarsorganisatie NVM.

In het eerste kwartaal werden in Groningen in totaal 841 woningen verkocht. Een jaar geleden waren dat in dezelfde periode nog 1138. Bij deze cijfers moet worden opgemerkt dat de NVM zicht heeft op ongeveer negentig procent van de transacties.

Gouden tijden voor makelaars?

Niet alleen in de stad Groningen, ook in de Ommelanden gaan de huizen al tijden vlot van de hand. Gouden tijden dus voor makelaars, zou je zeggen. Maar dat is niet helemaal waar, zegt makelaar Sjirk de Jong namens de NVM:

'Sommige makelaars beginnen in de problemen te komen, omdat de winkel leeg raakt. Er zijn bijna geen huizen meer. Vijf jaar geleden had ik in mijn praktijk op een willekeurig moment 140 woningen te koop. Nu zijn het er twintig. Dat had ik vijf jaar geleden niet verwacht.'

Verdere prijsstijging is onvermijdelijk Sjirk de Jong NVM-makelaar

Landelijke markt

De Jong wijst op een nieuwe ontwikkeling: 'We gaan steeds meer naar één landelijke markt, in plaats van verschillende regionale markten. In Amsterdam neemt het aanbod voor het eerst sinds tijden toe. De prijzen zijn daar zo hoog, dat mensen meer om zich heen zijn gaan kijken. Ze zijn bereid buiten de stad te gaan wonen. En zo ontstaat een verschuiving in de markt.'

Lage rente

De prijzen zullen voorlopig blijven stijgen, denkt De Jong: 'Het aanbod neemt, de vraag houdt aan. Dan is een prijsstijging onvermijdelijk. Het komt ook omdat de rente nu laag is. Mensen gaan voor zekerheid en sluiten een hypotheek voor een lange periode. Als de prijzen dan gaan zakken, komen ze niet gelijk in problemen. Mits ze natuurlijk dan niet gedwongen hoeven te verhuizen.'

De consument kijkt niet naar de waarde van een huis, maar naar zijn maandlasten Sjirk de Jong NVM-makelaar

Huis kopen? Flink overbieden

Wil je als aspirant-huizenkoper kans maken, dan moet je bereid zijn flink over te bieden. De Jong: 'Mensen die al een huis hebben, profiteren van de markt. Zij hebben al vermogen opgebouwd. Bovendien: door de lage rente kijkt de consument nu minder naar wat een huis echt waard is, maar wat ze aan maandlasten kwijt zijn. En die zijn nu relatief laag.'

De biedingen zijn soms 'exorbitant', vertelt De Jong: 'We hadden onlangs aan de rand van de stad een woning voor twee ton te koop staan. Een heel gewoon huis, niks bijzonders. Uiteindelijk is het voor drie ton verkocht.'

Starters op woningmarkt de pineut

Eén groep is de pineut, namelijk de starters. De Jong: 'Die kunnen geen vier ton bieden voor een woning die maar drie ton waard is.' Meer bouwen is een oplossing, maar dat kost tijd.

Er zijn ook andere mogelijkheden, zegt de makelaar: 'Je kunt ander vastgoed geschikt maken voor een woonfunctie. Bedrijfspanden, die niet meer gebruikt worden. Zoals bijvoorbeeld leegstaande boerderijen. Dat vergt wel een nauwe samenwerking tussen overheid en markt.'

