Ook Wieke Paulusma beëdigd als Kamerlid: 'Nu begint het!'

De meeste andere Kamerleden werden op 31 maart al geïnstalleerd. Maar Paulusma kreeg vlak na de verkiezingen corona, en moest dus nog even wachten.

'Heel bijzonder moment'

Even na 13.00 uur werd Paulusma beëdigd door Kamervoorzitter Vera Bergkamp. 'Ik vond het bijzonder. Een heel bijzonder moment', zegt ze.

Wieke Paulusma werd donderdag geïnstalleerd als Tweede Kamerlid (Foto: Tweede Kamer)

'Ik had eerst het idee dat het alleen een formele handeling zou zijn. Maar je bent toch één van de 150 Kamerleden van Nederland. Het is gewoon heel belangrijk wat we hier doen. Ik dacht: o ja, nu is het echt!'

'Doodziek geweest van corona'

Vlak na de verkiezingen raakte Paulusma besmet met het coronavirus. De gevolgen daarvan merkt ze nog steeds. 'Ik ben jong en gezond, maar ik ben gewoon wel doodziek geweest.'

Het kersverse Kamerlid heeft dan ook nog te maken met de nasleep van haar besmetting. 'Ik ben nog heel moe. Mijn conditie is nul, dus ik moet alles weer opbouwen. De beëdiging en alles eromheen was voor vandaag dan ook echt even genoeg.'

Aandacht voor gezondheidszorg

De komende tijd is het inlezen geblazen. In de Tweede Kamer gaat Paulusma zich onder andere bezighouden met de curatieve zorg: zorg die erop gericht is ziekten en kwalen te genezen. Ook de GGZ en het geneesmiddelenbeleid vallen in haar portefeuille.

Daarin gaat ze onder meer bezig met de nasleep van de coronapandemie. 'Na de vaccinatie zijn we er nog niet. Een deel van de mensen die besmet zijn geweest, heeft namelijk veel restverschijnselen en moet revalideren. Sommigen kampen bijvoorbeeld met vergeetachtigheid. Dat is lastig, bijvoorbeeld als je een baan hebt. Het is een onderwerp waar wel aandacht voor moet komen.'

Ik wil me inzetten voor bereikbare zorg. Daarin is echt wat te doen in het Noorden Wieke Paulusma - Kamerlid D66

Paulusma blijft in Groningen wonen en zegt 'een groot hart voor het Noorden' te hebben. 'Ik wil me daarom bijvoorbeeld inzetten voor bereikbare zorg. Daarin is echt wat te doen in het Noorden.'

'Het is belangrijk dat mensen zo lang mogelijk gezond kunnen blijven. Het hoeft dan niet altijd zo te zijn dat een ziekenhuis om de hoek is, maar je moet wel dicht bij een huisarts wonen. Ook in de digitale zorg is veel te doen: we hebben tijdens corona gezien dat dat een goede oplossing kan zijn. Bovendien is het belangrijk om te voorkomen dat iemand ziek wordt.'

Sinds 2014 raadslid

Paulusma is één van de vijf Groningse Tweede Kamerleden. Roelien Kamminga (VVD) is ook nieuw in het parlement. De andere Groningse Kamerleden, Anne Kuik (CDA), Sandra Beckerman (SP) en Henk Nijboer (PvdA), zitten al langer in de Tweede Kamer.

D66-er Paulusma is sinds 2014 raadslid in de gemeente Groningen. Daarin wordt ze op 28 april opgevolgd door partijgenoot Sander Claassen.

