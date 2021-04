Nieuwe strand van Delfzijl gaat dit weekend open (update)

Ook de boulevard en de nieuwe brug tussen het centrum en de dijk gaan vrijdag open voor publiek.

Wens in vervulling

Het gebied is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. De dijk is verhoogd, het strand is vergroot, er is een camperparkeerplaats gekomen en een nieuwe brug verbindt het centrum met de strandboulevard.

'Met de opening gaat een langgekoesterde wens van zowel de gemeente als inwoners en ondernemers in vervulling', zegt wethouder Jan Menninga (Lokaal Belang Eemsdelta).

De voet van de brug heeft de vorm van de vroegere vestingstad Delfzijl (Foto: Jeroen Houtman)

Monumenten terug

Door het coronavirus liep het project enkele maanden vertraging op. Verschillende bouwmaterialen kwamen later. De gemeente Eemsdelta ging er daarom vanuit dat het strand pas in juni open kon, maar dat wordt toch anderhalve maand eerder. De resterende werkzaamheden kunnen na de opening doorgaan.

Zo moeten er op de dijk en de boulevard nog wat kunstwerken teruggeplaatst worden, waaronder het Loodsmonument en het Ede Staal-monument. Ook komt er nog een speelplek voor kinderen op het strand.

Bankjes langs het nieuwe strand in Delfzijl (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

'Een heel mooie plek'

'Het is een prachtige plek geworden', zegt Henk Lameijer. Hij was een van de leden van de klankbordgroep die meedacht over de plannen. 'Dit is een toeristisch centrum, dat zichzelf verkoopt. Een heel mooie plek, mensen die het nog nooit gezien hebben zullen verrast opkijken.'

'Het is aardig schier gelukt', vindt Cor Kappers, ook lid van de klankbordgroep. Zelf zal hij bij mooi weer niet snel op het strand gaan liggen. 'Ik ben meer een Middellandse Zee-man, maar kom natuurlijk wel kijken.'

Zicht op Delfzijl, vanaf het vernieuwde strand (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Officiële opening volgt later

De officiële opening is op vrijdag 25 juni, als de coronamaatregelen dat toelaten. Dan wordt ook de naam van de nieuwe brug bekend.

Het Marconi-project heeft in totaal 23 miljoen euro gekost. Naast de gemeente hebben de provincie Groningen, het Waddenfonds en andere partijen hier een bijdrage aan geleverd.

Dit bericht is aangevuld met meer quotes, foto's en een video

Lees ook:

- Delfzijlsters kunnen vanaf juni weer naar het strand

- Nieuwe brug in Delfzijl is op haar plek gehesen

- Auto's onder het zand: heeft Delfzijl een stuifstrand?