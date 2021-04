Terrasje pakken tijdens lockdown? Het kan in Leek

De 'table to go's' in Leek (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)

Wie nu al het terras op wil, kan sinds vandaag terecht in Leek. Een restaurant heeft speciale 'tables to go'.

Restaurant Vicini in winkelcentrum de Liekeblom in Leek heeft een aantal winkelkarretjes voorzien van een provisorisch tafelblad en een parasol. Je haalt je eten af bij het restaurant en krijgt dan het gepimpte karretje mee om buiten van de lunch te genieten.

Zelf lopen

'Ik ben hartstikke blij!', lacht Monica Burgmeijer die al met een karretje op pad is. 'Het zonnetje schijnt en we zijn buiten met een lekker drankje en een gebakje. Het is anders natuurlijk, want je moet het zelf halen en lopen met het karretje. Maar het is echt heel leuk'.

Mag het wel?

Het restaurant kreeg de karretjes van de plaatselijke Albert Heijn. Het idee is afgekeken van een restaurant op Ameland vertelt eigenaar Dick Vergnes. 'De eigenaar van dit winkelcentrum stuurde ons een foto van hoe het op Ameland ging. We dachten: leuk, gaan we doen!'

Maar mag het wel? 'Een terras mag niet, binnen mogen we ook niet open, maar afhalen mag wel', aldus Vergnes. 'Dus mensen nemen eten, drinken én een tafel mee. Dan mag het wel', zegt hij. Voor nu is hij blij met deze oplossing, maar 'het wordt tijd dat we gewoon weer open gaan'.