H.N. Werkman Stadslyceum in Groningen is ontruimd na dreiging (update)

De politie heeft donderdag het H.N. Werkman Stadslyceum aan de Sint Jansstraat in Groningen ontruimd. Volgens de politie is er een dreiging gericht aan de middelbare school binnengekomen.

'Voor alle zekerheid en voor ieders veiligheid ontruimen we de school', zegt de politie.

De politie is in en om de school aanwezig. Ze onderzoekt de achtergrond van de dreiging.

Gaat het om een bom? We weten het niet Leerlinge van het H.N. Werkman Stadslyceum

Door undercover agenten uit de klas gehaald

Het is bij de school op straat heel rustig, ziet verslaggever Robert Pastoor. ‘Er staat één politieauto en er staan mensen op de hoek van de straat. Verder blijkt uit niets dat hier iets aan de hand is.’

Op straat staan enkele leerlingen. ‘Wij hadden examentraining tot onze teamleider zei: De les wordt gestopt. Pak alles maar in. En toen zijn we door undercover agenten naar buiten begeleid.’

De leerlingen hebben geen idee wat de reden van de dreiging is. Ze vragen zich ook af wat voor soort dreiging het is. ‘Gaat het om een bom? We weten het niet.’

Lessen worden online vervolgd

Rector Co Tammeling van het Werkmancollege heeft een mail gestuurd aan de ouders. Daarin staat dat de lessen vandaag verder online worden gegeven. ‘De aanleiding hiervoor is dat er een dreiging is geuit richting de school waarop we met gepaste voorzichtigheid reageren. De politie is aanwezig op school en onderzoekt de achtergronden. Alle leerlingen die vandaag op school aanwezig (zouden) zijn, zijn daarom naar huis.'

Politie surveilleert ook bij CSG Kluiverboom

Aangezien de vmbo-afdeling van het Werkman College gevestigd is in het pand van CSG Kluiverboom, surveilleren er ook agenten bij deze school.

‘De politie is met agenten in dienstkleding en in burger in de buurt en op het terrein aan het surveilleren. De achteringang en het hek daar naartoe zijn afgesloten en het personeel let extra op en stuurt de leerlingen sneller naar de lokalen of de kantine. Bij ons is er geen sprake van een aantoonbare serieuze dreiging, we zijn gewoon extra voorzichtig’, schrijft vestigingsdirecteur Henk Hogeveen in een mail aan de ouders.

