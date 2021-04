Buiten handballen is leuk, als het maar lekker weer is

Een willekeurige dag op de voetbalvelden van de Eikenlaan in Groningen: rond half tien meldt zich een groep van ongeveer twintig handballers. Iedereen wil er bij zijn deze zaterdagochtend, want het is een bijzondere training. Assistent-trainer Edwin Kippers van het Nederlands mannenteam geeft deze keer de aanwijzingen. Ook de vaste trainers van Handbalschool Groningen zijn erbij.

De handbaltalenten wachten geduldig op de volgende oefening (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Onder een afdakje

'Toe maar, ga je gang. Looppasje graag', zegt Kippers aan het begin van de anderhalf uur durende training. De kinderen gehoorzamen vrijwel direct. Ze hebben er zin in. Ook vanwege het goede weer.

'We hebben ook wel regen gehad. Dan gingen we onder een afdakje staan en als het minder werd, gingen we gewoon weer door', vertelt Ilse van der Linden. Ze is een van de vele meisjes die hoopt op een carrière als handbalster. De jongens zijn in de minderheid. Ze zijn maar met z'n drieën, waarvan ook nog eens twee keepers. Xavier van Gorkum weet goed met de omstandigheden om te gaan. 'Het is wel koud, maar als je gaat bewegen word je wel warm.'

Rare capriolen

Alle onderdelen worden behandeld tijdens de training van negentig minuten. Af en toe laat de zon zich zelfs even zien. De dreiging van een flinke regen- of hagelbui blijft uit. Maar de vergelijking met een zaaltraining gaat niet op. Alleen al omdat de bal op het kunstgras soms rare capriolen maakt.

'We willen natuurlijk wel het liefst zo snel mogelijk weer naar binnen, want uiteindelijk speel je handbal in de zaal', stelt Kilian Tubben, een van de vaste trainers. Zijn collega Camiel Lansink vult aan: 'Dit is even behelpen, maar wel mooi.'

Een mobiel doel maakt de trainingen helemaal af (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Verborgen talent

Terwijl een handjevol ouders buiten de hekken staat te kijken, zien de trainers dat iedereen z'n uiterste best doet. En zelfs meer dan dat.

'Vandaag deden ze dingen waar we nog helemaal niet aan toe zijn gekomen. Dat is leuk om te zien', stelt Tubben enigszins verbaasd vast. Het zijn de verborgen talenten van sommige kinderen. Een aantal is ervan overtuigd dat er een mooie toekomst als handbalster voor ze ligt.

'Als het lukt wil ik wel echt hoog gaan spelen. Maar daar moet je natuurlijk veel voor doen en je zult om je voeding moeten denken', zegt Saar Palsma. Haar trainingsmaatje Indy van Bergen denkt er net zo over: 'Ik ben met handbal opgegroeid en wil door als topsporter.'

Om alvast goed voorbereid te zijn, volgt ze de succesvolle verrichtingen van het Nederlands vrouwenteam op de voet. 'Voor nu ben ik blij dat ik iedereen weer zie en dat we toch kunnen trainen', vult ze aan.

De komende weken zal dat nog in de buitenlucht zijn, want sporthallen blijven voorlopig op slot. Als het weer goed is, is dat niet erg. Met kou en regen of hagel wordt het enthousiasme vanzelfsprekend minder. Deze keer loopt iedereen met een glimlach op het gezicht over het veld. Ook willen de kinderen graag nóg een keer onder leiding van Kippers trainen. 'Ik ben blij dat jullie iets geleerd hebben en wellicht tot de volgende keer als het mag', neemt de assistent-bondscoach afscheid.

