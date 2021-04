Bruggen in Pekela slechter dan gedacht: ‘Onderhoud uitstellen onverantwoord’

De gemeente Pekela is geschrokken van de staat van haar eigen bruggen. De reparatie van één brug kost al zo’n 175.000 euro. En volgens wethouder Jaap van Mannekes zijn er in elk geval vijf bruggen die met dezelfde problemen kampen.

‘Een aantal bruggen is slechter dan wij hadden gedacht’, zegt de wethouder. ‘Wij hebben de afgelopen jaren ‘pleisters geplakt’, maar dat kan nu niet meer. Verder uitstel van onderhoud is onverantwoord.’

Vaarseizoen afgeblazen door slechte bruggen

De gemeente Pekela is begonnen met het aanpakken van haar bruggen. Tijdens het proces bleek dat de bruggen in slechtere staat verkeren dan de gemeente zelf dacht. Bij één brug is bijvoorbeeld een technische storing ontdekt. De kosten voor reparatie worden geschat op ongeveer 175.000 euro.

Er is nooit geld geweest om al die projecten te onderhouden. Dat komt nu allemaal tegelijkertijd Wethouder Jaap van Mannekes - Pekela

Na verdere inspectie is gebleken dat er in elk geval nog vier bruggen zijn die met hetzelfde systeem werken. Pekela nam daarom het besluit om het vaarseizoen af te blazen; pleziervaart kan deze zomer niet door het Pekelderdiep varen. Een moeilijk besluit, zo stelt de gemeente. Maar er is volgens de wethouder geen keus.

Van Mannekes: ‘Wij willen eerst in kaart brengen hoe groot de problemen zijn en wat alles moet kosten. Zowel op korte als lange termijn.’

Pekela heeft een poging gedaan in elk geval één brug bij de provincie te slijten, maar die staat volgens de gemeente ‘niet te springen’ om de overname van een brug.

Tientallen oude bruggen

Pekela telt in totaal 49 bruggen, waarvan 34 over het Pekelderdiep liggen. Een groot deel is in de jaren 70 en 80 gebouwd, toen de Veenkoloniën op de schop dingen. Van Mannekes: ‘Ik was toen al raadslid en enorm enthousiast. Maar er is nooit geld geweest om al die projecten te onderhouden. Dat komt nu allemaal tegelijkertijd.’

Voor welke kosten Pekela daardoor komt te staan, blijft nog even onduidelijk. De ene brug zal aan een lik verf voldoende hebben, aan de ander moet wellicht groot technisch onderhoud gepleegd worden. En daar komt nog eens bij dat de deskundigheid ontbreekt.

Geen deskundigen meer in huis

De gemeente Pekela werkte ambtelijk samen met de gemeente Veendam, maar aan die samenwerking is een einde gekomen. Ambtenaren zijn daarom over beide gemeenten verdeeld.

Maar, zo vertelt burgemeester Jaap Kuin: ‘Een van de grote problemen is dat de deskundigen die met het project bezig waren, bij Veendam zijn achtergebleven. Wij hebben die kennis nu niet meer in huis. Twee medewerkers die zich normaal gesproken bezighouden met wegen en rioleringen, doen de bruggen er nu bij. Wij moeten dus externe deskundigheid inhuren.’

Planning werkzaamheden maken

Binnen enkele maanden wil de gemeente op papier hebben wat moet gebeuren bij welke bruggen, wanneer dat moet plaatsvinden en wat het hele plan moet gaan kosten. De hoop is in elk geval dat de pleziervaart in 2022 wel weer gewoon door het Pekelderdiep kan varen.

