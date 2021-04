Anderhalf miljoen moet arme jonge gezinnen Stad helpen

Met het project worden onder meer ouders wegwijs gemaakt in de opvoeding. Ook moeten problemen in deze gezinnen snel herkend worden en opgelost.

Ook gaat er geld naar het project Voorzorg. Daarbij wordt gekeken hoe moeders zich beter kunnen hechten aan het kind. De hele keten uit de kraamzorg is erbij betrokken, zoals gynaecologen, verloskundigen en ziekenhuizen. Iedereen werkt samen om kinderen tijdens de eerste 1000 dagen van hun leven een goede start te geven.

Geen 'generatiearmoede' meer

Jonge moeders worden verder uit de armoede geholpen en er wordt gekeken naar de juiste huisvesting. Ook moeten mensen met een lichte verstandelijke beperking die in verwachting zijn, extra hulp krijgen.

Het doel van de verschillende projecten is om verdere zogeheten 'generatiearmoede', armoede die van moeder op kind over gaat, in de toekomst te voorkomen.

Kansrijke Start begint in de gemeente Groningen, omdat die vooroploopt als het gaat om armoedebestrijding. 'We hebben als doel om Groningen uit de lijstjes op het gebied van armoede te laten verdwijnen. We hebben veel vertrouwen in de aanpak van de gemeente Groningen', stelt gedeputeerde Tjeerd van Dekken. 'Deze samenwerking moet ertoe leiden dat dit doel gehaald gaat worden.'

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken geeft symbolisch een half miljoen aan wethouder Isabelle Diks van Groningen (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

De provincie steekt nu een half miljoen euro in de armoedebestrijding bij jonge gezinnen in de gemeente Groningen. Ook andere gemeenten krijgen op den duur geld van de provincie. Gemeenten in het bevingsgebied mogen samen een half miljoen euro verdelen. Andere gemeenten krijgen samen een miljoen.

Verder draagt de gemeente Groningen 380.000 euro bij. 600.000 euro komt uit het Nationaal Programma Groningen.

