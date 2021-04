Winnaar NK digitaal racen droomt van overstap naar echte raceauto

In de slaapkamer van Leon Ackermann kan je amper je kont keren. Een tweepersoonsbed, een kast, een grote tv en een racesimulator. De kamer is zo opgedeeld dat het allemaal net past. Een groot deel van zijn vrije tijd brengt Ackermann door in dit kamertje.

Ackermann begon als 7-jarige op de playstation 2 met het spel Gran Turismo Sport en werd steeds fanatieker. Toen hij 14 jaar was kocht hij een stuurtje en vier jaar later reed hij zijn eerste internationale live-evenement.

De digitale prijsuitreiking na het winnen van de Knaf Digital Wintercup (Foto: Knaf Digital \ Gran Turismo sport)

Tom Coronel

In 2019 vertegenwoordigt hij Nederland op de FIA Motorsport Games in Rome. Autocoureur Tom Coronel is zijn coach. Hij rijdt een goede wedstrijd en ligt al snel op de vierde plek. Helaas maakt hij een inschattingsfoutje met de banden en tolt hij halverwege de race van de baan. Nog steeds baalt hij van dat moment. 'Maar ik probeer er nu iets positiefs uit te halen', zegt Leon Ackermann met een lach.

'Ik heb passie voor het racen'

Tegenwoordig racet Leon voor een 'professioneel' Spaans team (TENT Factory Simracers) onder de naam 'Eendje', die zijn vader heeft verzonnen. Leon neemt het op dinsdag- en donderdagavonden op tegen de beste digitale autocoureurs van de wereld. Ook deed hij mee aan de KNAF Digital Wintercup en won die. Hij mag zich daarmee Nederlands kampioen digitaal autoracen noemen.

'Wat mij zo goed maakt? Ik vind het lastig om dat over mezelf te zeggen. Ik denk dat ik zo veel passie heb voor het racen en de wil heb om de snelste te zijn. Ik denk dat dat mij zo snel maakt', zegt Leon terwijl hij ondertussen haarscherp een bocht aansnijdt met meer dan 150 kilometer per uur.

'Een droom die uitkomt'

Achter zijn digitale autostuur is Ackerman als een vis in het water, dat is duidelijk. Toch zou hij het liefst plaatsnemen in een echte raceauto. Stiekem hoopt hij dat hij ooit de kans krijgt om de overstap te maken. 'Dat zou geweldig zijn. Een droom die uitkomt.'

Leon vertelt dat hij als kleine jongen al niets liever wilde dan karten, maar dit bleek financieel niet mogelijk. 'Dit is dan eigenlijk een heel goed alternatief. Het kost veel minder, maar is ook niet goedkoop. Dit stuurtje kost al zo'n 600 euro en dan moet je ook nog een stoeltje, frame en pedalen aanschaffen', zegt Ackermann.

Vibratie in de kont

De beleving in zijn zelfgebouwde simulator is volgens Ackerman bijna hetzelfde als in een echte raceauto. 'Ik heb alleen geen last van die g-krachten en die vibratie in de kont, maar verder is alles precies hetzelfde als op een echt circuit. Elke bocht, kerbstone en hobbeltje is precies gelijk. Ik ben overtuigd dat ik het kan. Ik zeg niet dat ik de snelste ben, maar ik ben wel overtuigd dat ik in een raceauto snel kan rijden.'

Leon Ackermann in zijn simracer (Foto: RTV Noord \ Jeroen Willems)

