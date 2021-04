Politie zoekt getuigen dreigement Stadslyceum, lessen nog online

De politie zoekt getuigen van de bedreiging op het H.N. Werkman Stadslyceum in Groningen. De middelbare school in de Nieuwe Sint Jansstraat werd donderdagochtend ontruimd vanwege het dreigement.

De politie heeft de hele dag onderzoek gedaan op de locatie van de school.

'Tot nu toe hebben we nog niemand aangehouden in relatie tot deze melding. Het onderzoek gaat nog verder', meldt de politie.



Foto van pistool gestuurd

Verschillende leerlingen zeggen dat er een foto naar de school is gestuurd waarop iemand een pistool vasthoudt. Het zou om een grap gaan, maar daar wil de politie niets van weten.

'We nemen deze melding ontzettend serieus', zegt een woordvoerder. 'Daarom hebben we ook ingezet zoals we hebben gedaan. Over de inhoud van het dreigement kan ik in het belang van het onderzoek geen uitspraken doen.'

Politie zoekt getuigen

Bij het onderzoek zoekt de politie hulp van getuigen. 'Heb je informatie die ons kan helpen bij het onderzoek? Ben jij degene geweest die deze dreigmail heeft verstuurd of heb jij afgelopen dagen iets gehoord dat mogelijk te maken heeft met deze dreiging? Deel dat dan met ons.'

Lessen ook vrijdag digitaal

De schoolleiding heeft besloten ook vrijdag alle lessen online te geven. De fysieke lessen van donderdag gingen ook al digitaal verder.

'De politie is nog bezig met het onderzoek naar de achtergronden van de melding', schrijft de school. 'Daarom blijft de aanpak ook morgen: alle leerlingen volgen de lessen volgens het rooster online via Teams. De toetsen voor morgen worden naar een later moment verschoven.'

Vrijdag krijgen ouders en leerlingen informatie over de lessen van volgende week.

