Man die GGZ-verpleegkundige neerstak hoort celstraf en tbs 'light' eisen

De officier vindt zware mishandeling met voorbedachten rade bewezen. De 43-jarige man stak de ggz-medewerker met een mes in het gezicht en in de nek. De verwondingen waren niet levensbedreigend. Justitie verweet de verdachte aanvankelijk poging tot moord, maar stelde dat later bij.

Psychotisch

Ten tijde van het steekincident was de man psychotisch, stellen deskundigen. Hij zou dus niet weten wat hij op dat moment deed. Ruim 27 jaar kampt hij met stoornissen als schizofrenie en paranoïde grootheidswaan. Hij is hiervoor meerdere keren in instellingen behandeld.

Angst voor injecties

Een paar dagen voor het incident hoorde hij dat hij medicatie met injecties zou krijgen. Hij was daar naar eigen zeggen bang en boos over geworden. Wegens een eerder incident was de man al kort op een aparte zaal geplaatst. Toen hij was gekalmeerd mocht hij ontbijten en daarna sporten. Hij pakte een broodmes uit de besteklade en hield deze op zak.

'Hij moet dood'

Eenmaal in de sportzaal was een medewerker opnieuw over medicatie met injecties begonnen. Daarop flipte de man volledig. Toegesnelde medewerkers hielden de man in toom terwijl hij uitriep: 'Hij moet dood!'

De man zou eerder hebben gezegd dat, wie hem zou injecteren, naar de 'hemel moest'. Maar die woorden ontkent hij.

Psychiatrische gevangenis

De verdachte zei op zitting spijt te hebben van het gebeuren. Hij meende dat de uitbarsting was gekomen omdat er in een maand tijd veel aan zijn medicatie was veranderd. Inmiddels heeft de man de injecties geaccepteerd. Hij zit momenteel in een psychiatrische gevangenis in het zuiden van het land en het gaat goed met hem. De daad kan hem niet in zijn geheel worden toegerekend.

Tbs-kliniek

Naast de celstraf wacht hem mogelijk tbs met voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat de man zich laat opnemen in een psychiatrische kliniek. Mocht het in de kliniek spaak lopen, dan nog kan de man tijdelijk worden opgevangen in een gesloten tbs-kliniek. Binnen een maand is er mogelijk plaats in een gepaste kliniek. Hij zit nu ruim negen maanden vast. Hij gaf te kennen overal aan mee te willen werken.

Harddruggebruik

De man was opgenomen wegens psychoses. Die waren volgens deskundigen ontstaan door slordig medicijngebruik en het gebruik van de harddrug speed. Hij heeft een strafblad van negen kantjes. Daarop prijken voornamelijk geweld en bedreigingen.

Het slachtoffer hield nauwelijks littekens over aan de aanval. Wel had het incident hem een tijdlang danig van zijn stuk gebracht. Hij diende geen schadeclaim in.

