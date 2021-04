Raad steunt miljoenenlening voor Werelderfgoedcentrum

De bouw van het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog is een stap dichterbij. De gemeenteraad van Het Hogeland staat achter het plan om garant te staan voor een lening van maximaal negen miljoen euro.

Daarmee kan de bouw van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC-C) dit najaar beginnen. In dat gebouw komt onder meer het zeehondencentrum en een informatiecentrum.

Financiën in de gaten houden

Aan de miljoenenlening zitten risico's vast. Als de initiatiefnemers niet kunnen aflossen, komen de kosten op het bordje van de gemeente. Maar volgens onderzoeksbureau Ecorys uit Rotterdam zijn die risico's erg klein.

De raad benadrukte donderdagavond dat de financiën van Stichting Werelderfgoedcentrum Waddenzee goed in de gaten gehouden moeten worden. 'Alle risico's moeten in beeld zijn. Er hoeft maar een virus te komen en de wereld ziet er heel anders uit', zegt Therese Doesburg (ChristenUnie).

Bij het raadsoverleg twee weken geleden drongen partijen er ook al op aan zo weinig mogelijk risico te lopen bij de lening. Donderdagavond kon de raad aanvullende wensen meegeven. Daar maakten ze gebruik van.

Zo willen partijen dat er na twee of drie jaar wordt gekeken of er afgelost kan worden, in plaats van vijf jaar.

Wat als het misgaat?

Ook het worstcasescenario kwam aan bod. Als de stichting failliet gaat, wordt de gemeente eigenaar van het pand. Partijen vroegen zich of het dan wel minstens negen miljoen euro waard is.

'Dat is lastig te zeggen', zei wethouder Mariëtte de Visser (PvdA). 'Het gebouw staat er nog niet, dus de bank kan geen inschatting maken. Maar de bouw kost ruim 26 miljoen euro, dus het is de vraag hoe groot dat risico is.'

Leegte in Pieterburen

De raad wil ook dat er gekeken wordt naar een nieuwe invulling van het terrein van het zeehondencentrum in Pieterburen, als het centrum over een aantal jaren verhuist uit het dorp. 'Het moet geen toeristisch gat achterlaten. Ondernemers zijn gestoeld op de aanwezigheid van de crèche', zegt Rudmer Veenwijk (CDA).

Wethouder De Visser laat weten dat de gemeente daar goed naar gaat kijken. 'We kunnen Pieterburen niet achterlaten met een leeg gebouw en groot parkeerterrein. Daar willen we ook weer een goede invulling aan geven.'

Partijen zijn enthousiast over de plannen voor het Werelderfgoedcentrum. Wetenschap en educatie komen er volgens de raad goed samen. De bouw van het centrum kost 26,3 miljoen euro. De provincie Groningen en het Waddenfonds betalen het grootste deel van 15,8 miljoen euro.

Nieuwe parkeerplaats

De raad heeft donderdagavond ook 1,8 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanleg van een parkeerplaats voor ruim 260 auto's bij het Werelderfgoedcentrum. De kosten worden volledig verhaald op Stichting WEC-C.

Alleen Lokaal Sociaal was hier tegen. Raadslid Linda Visser: 'Ik zie het als verkapte lening waarbij wij als gemeente de risico's dragen. De exploitatie is al heel spannend, wat gebeurt er als de huur niet betaald gaat worden?' De andere partijen schatten dat risico lager in.

De raad zou eigenlijk woensdagavond al praten over het Werelderfgoedcentrum, maar dat is door het lange debat over de multifunctionele accommodatie verplaatst naar donderdag.

