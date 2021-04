Optreden Pé en Rinus 'voelt wel een beetje als een nieuw begin'

De tijd dat je hutjemutje bij een concert van Pé & Rinus staat en de hele zaal bij Carnaval in t Noorden de polonaise inzet lijkt nog ver weg, maar het begin is er. In MartiniPlaza in Stad speelde het duo donderdagavond samen met het Noordpoolorkest van Reinout Douma.

Onder strenge coronaregels en met publiek dat zich van tevoren had laten testen.

'Maandenlang kon je nergens heen'

‘Dit voelt wel een beetje als een nieuw begin’, vertelt Reinder Blaauw uit de stad met een biertje in de hand. Samen met een vriend wacht hij in de foyer van MartiniPlaza tot het concert begint. ‘Maandenlang kon je nergens heen en als je dan de kans krijgt dan laat je je even testen. Dat had ik ook nog niet eerder gedaan, dus dat was ook weer een primeur. En zo dadelijk even genieten van mooie Groninger muziek.'

Testen, een app downloaden en andere coronaregels

Het concert van het Noordpoolorkest en Pé en Rinus vond plaats in het kader van het zogenoemde Testen voor Toegang. Dat betekent dat de muziekliefhebber er met het kopen van een kaartje nog niet is. Bezoekers moesten zich van tevoren laten testen, een app downloaden en via allerlei coronaregels uiteindelijk plaatsnemen in de zaal. Door al die maatregelen zaten er donderdagavond 450 mensen in de zaal waar 1700 in passen.

Voor het eerst sinds oktober hebben we weer mensen in de zaal Willem de Kok - directeur MartiniPlaza

Binnen 24 uur uitverkocht

'Het publiek moet heel veel hindernissen nemen’, zegt directeur Willem de Kok van MartiniPlaza. ‘Het is voor ons ook een beetje een test, hoe zullen de reacties zijn? Maar we waren binnen 24 uur uitverkocht.’

Ondanks dat de zaal maar voor een deel gevuld is, loopt De Kok tevreden rond. ‘Voor het eerst sinds oktober hebben we weer mensen in de zaal. Een fantastisch orkest op het toneel. Daar zijn we heel blij mee.’

Zundagoavend Blues

Het gretige publiek kreeg een puike show voorgeschoteld van Pé Daalemmer en Rooie Rinus en het Noordpoolorkest. Tien jaar gelden speelden ze ook al samen. Toen onder de noemer Mit bloazers en striekers. Alle klassiekers kwamen donderdagavond langs. Tijdens Zundagoavend Blues waagt Peter de Haan zich met zijn gitaar tussen het publiek.

Dansen in de gangpaden

Gea Spijk uit Wirdum geniet van het concert. Zelf heeft ze corona gehad en is inmiddels gevaccineerd. ‘Ik vond het echt fantastisch. Heerlijk, lekker losgaan, heel fijn. De halfvolle zaal was in het begin even wennen, maar ik heb er van genoten en om hier als eerste bij te wezen is hartstikke mooi.’

Ook Peter de Haan, Frank den Hollander en orkestleider Reinout Douma kijken na afloop tevreden terug. Douma: ‘We waren best zenuwachtig, maar de sfeer zat er wel in.’ Dat vindt ook De Haan: ‘Van die lege stoelen heb ik geen last gehad. De mensen hadden er heel veel zin in. Alleen even dansen in de gangpaden was er helaas niet bij.’

‘Het was onze eerste vaccinatieconcert,’ vertelt Den Hollander. Zowel hij als Peter de Haan zijn inmiddels ingeënt. ‘Frank gisteren en ik zaterdag,’ vult De Haan aan. ‘Wij van het Noordpoolorkest zijn nog te jong, wij mogen nog niet’, zegt Douma. MartiniPlaza stroomt daarna snel leeg. Nog een uurtje voor de avondklok begint.

