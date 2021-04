Lopend Vuur: Liever cremeren dan begraven

In 2010 was dat 56 procent en in 2000 49 procent.

Een plekje op een begraafplaats is in veel gevallen dan ook niet goedkoop. De duurste begraafplaats van Nederland is in onze provincie: begraafplaats Esserveld in de stad. Om voor dertig jaar een eenpersoons graf te huren, moet 8422 euro neergelegd worden.

Uit jaarlijks onderzoek van uitvaartverzekeraar Monuta blijkt dat de grafkosten in ons land gemiddeld 3036 bedragen. In de provincie Groningen is dat 2799 euro.

