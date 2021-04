Deze dag: William Moorlag is jarig

De afgelopen vier jaar werkte hij mee in ‘de machinekamer van de Nederlandse politiek’: hij was lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, namens de PvdA. Daarvoor was William Moorlag jarenlang de aanvoerder van het provinciebestuur in Groningen. Op deze dag, 17 april, viert hij zijn 61ste verjaardag.

Het had weinig gescheeld of zijn dagen als parlementariër waren geteld voor hij goed en wel begonnen was. Partijgenoten, de voorzitter voorop, eisten zijn vertrek omdat hij als directeur van werkvoorzieningsschap Alescon in Assen mensen in dienst nam via een uitzendbureau.

Critici vonden dat sjoemelen met de regels, spraken van ‘een schijnconstructie’. Op sociale media werd er schande van gesproken. Want werknemers kregen minder loon, ook nog tegen slechtere arbeidsvoorwaarden. Moorlag verdedigde zich met de stelling dat hij alleen zó mensen aan werk kon helpen, die anders thuis zouden zitten.

Hij weerstond de druk van veel partijgenoten om op te stappen. Een commissie oordeelde uiteindelijk dat William ‘integer’ en ‘vanuit goede bedoelingen’ had gehandeld. Een prominent partijgenoot appte hem: ‘Je hoort er pas bij in Den Haag, als je een keer voor de bus bent gegooid’.

Al met al werden de Haagse jaren weinig glorieus. Als lid van de oppositie is er in het nationale parlement weinig eer te behalen, ondervond hij. Bij vertrek roemde de Kamervoorzitter met name het bloemrijke taalgebruik van de in Onderdendam geboren Moorlag, zoals ‘een olifant kreukvrij achter het behang plakken’: de poging iets te verdoezelen, dat toch altijd zichtbaar blijft.

De komende jaren gaat William zich bezighouden met ‘Publieke Zaken’, letterlijk. Drie dagen per week gaat hij aan de slag voor de Haagse firma met die naam. Hij hoopt verder op nog wat emplooi in de provincie Groningen onder de noemer ‘bestuur en toezicht'.

Een terugkeer in de politiek zit er niet in, vermoedt hij. Maar dat dacht William ook toen hij in 2015 de provinciepolitiek vaarwel zegde. De ambteloos burger Moorlag, leerde van een bevriende relatie met wortels in de krijgsmacht dat je dan van de een op de andere dag een ‘Nukubu’ wordt: een ‘Nutteloze Kut Burger’. En toen deed de partij hem ineens dat eervolle aanbod, om parlementariër te worden.

William Moorlag is sinds vandaag 61 jaar oud. Een ‘van nature blijmoedig mens’, zo typeerde oud-Kamervoorzitter Arib hem. Zelf bevestigt hij dat: ‘Het leven is prachtig, als je maar de goede kant op kijkt.’ Deze dag is het 17 april; nog vele jaren in goede gezondheid, William.