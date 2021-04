Vanmiddag uitspraak over 'windmolenverdachten' Jan H. en Jan Nieboer

'Ik heb geen dreigbrieven geschreven en ik heb niet met asbest gestrooid', zei Jan Nieboer uit Tweede Exloërmond nog tijdens zijn zitting. Ook medeverdachte Jan H. uit Meeden wast zijn handen in onschuld.

De twee anti-windmolenactivisten worden verdacht van het versturen van dreigbrieven en het dreigen met asbestdumping. Die dreigbrieven zijn verzonden naar bedrijven die betrokken zijn bij de bouw van windmolenparken.

Volgens het Openbaar Ministerie kan bewezen worden dat beide mannen hebben meegeholpen aan het versturen van dreigbrieven. De eis is 15 maanden cel. Hoe het OM terecht kwam bij H. en Nieboer lees je hier.

OM: 'Verdachten beschikken over daderwetenschap'

Volgens het Openbaar Ministerie beschikken beide mannen over daderwetenschap. Dat zou blijken uit stiekem opgenomen gesprekken in de McDonald's van Stadskanaal. Meerdere keren spreken Jan H. en Jan Nieboer daar af.

Telefoons gaan bij deze ontmoetingen uit of worden in een speciaal hoesje gestopt dat straling tegenhoudt. De ontmoetingen vinden meestal in de vroege ochtend plaats. Beide mannen zijn er soms al voordat het restaurant open is.

De verdachten spreken al over dreigbrieven voordat daar iets over naar buiten komt: 'Ze bespreken wat er in de brieven moet staan en wie die moeten krijgen. Dat gebeurt dan ook. Ze beschikken over daderwetenschap', zei officier van justitie Diana Roggen tijdens de rechtszaak.

Gesproken over aanschaf wapens

Ook zouden beide mannen spreken over de aanschaf van wapens: 'Er werden plannen gemaakt om een wapen aan te schaffen', stelt Roggen.

'Hiervoor zou geld van Platform Storm gebruikt moeten worden. En met dat wapen zouden gaten in keten en cabines van ondernemers die aan windparken meewerken, geschoten moeten worden. Er werden concrete bedrijven genoemd.'

Nieboer verklaart daarover: 'Ik ben door allerlei mensen benaderd over de wildste plannen. Ik heb dat aangehoord en daar heb ik het bij gelaten.'

Uitspraak vanmiddag om 13:00 uur

Vanmiddag om 13:00 uur spreekt de rechter in Assen uit wat ze van de zaak vindt en of het OM voldoende bewijs heeft geleverd om de twee mannen te veroordelen.

Als de rechter een celstraf toewijst dan is het maar zeer de vraag of ze die gelijk gaan uitzitten. Jan Nieboer gaf al tijdens het proces aan in hoger beroep te gaan wanneer de rechter hem niet vrijspreekt.

Waarom schrijven we Jan Nieboer en Jan H.? In de artikelen over de windmolenverdachten noemen we de ene verdachte bij de volledige naam en de andere niet. Dat roept wellicht vragen op. Verdachte Jan Nieboer wordt wel met zijn volledige naam genoemd, omdat Nieboer de voorman was van actiegroep Platform Storm. In die rol trad hij geregeld op in de media. Medeverdachte Jan H. was in het verleden actief als woordvoerder van actiegroep Storm Meeden, maar dat was hij al geruime tijd niet meer. Jan H. heeft tijdens de rechtszaak aangegeven dat hij het niet nodig vindt dat zijn gezicht op beeldmateriaal geblurd wordt.

