Tiktak 'morst winst' in coronatijd, 'maar ik heb mij geen zorgen gemaakt'

'We hebben een aantal takken van sport. We produceren namelijk ook voor zusterlanden en voor de retail', legt directeur Guido van As van wat voluit Tiktak/Segafredo Zanetti heet, uit. 'Dat onderdeel loopt goed, daar zijn we zelfs met veertig procent gestegen in de retail. Maar op dat gebied zijn de marges lager dan in de horeca.'

Wel averij opgelopen

Vanwege het missen van de grotere marges in de horeca heeft Tiktak 'uiteraard wel averij opgelopen'. 'We hebben winst gemorst. Dat merk je onderaan de streep, maar we hebben nog steeds mooie cijfers. Ik heb mij geen zorgen gemaakt, maar het is niet zo'n mooi jaar geweest.'

Tiktak-historie

Klaas Tiktak legde in 1870 de basis voor het Tiktak van nu. In 1887 bouwde hij achter zijn huis een kleine fabriek, waardoor hij in een klap de grootste koffiebrander van Groningen werd.

Vier generaties lang wordt het bedrijf binnen de familie voortgezet. In 1991 wordt Tiktak een dochteronderneming van het Italiaanse Segafredo/Zanetti. Karel Tiktak blijft aan als directeur. In 1996, als Tiktak inmiddels het predicaat 'koninklijk' heeft, gaat hij met pensioen, waarmee aan einde komt aan de Tiktak-generaties binnen het bedrijf. In 2002 fuseren Tiktak en Segafredo/Zanetti.

De tak waaronder levering aan horeca, benzinestations en kantoren valt, is een betrekkelijk klein deel van het bedrijf, zo'n 15 procent. 'Voor dit deel draaien we momenteel op twintig procent. Dit betekent dat we nog koffie verkopen aan tankstations en kantoren. Collega-branders en andere koffiebedrijven die alleen op de horeca en kantoren zitten, hebben het zwaar en moeten mensen laten gaan. Wij kunnen gelukkig iedereen vasthouden.'

Van Sales naar het Stadspark

De zestienkoppige buitendienst, normaal gesproken druk met verkoop, onderhoud van machines en het geven van trainingen, werd gevraagd om mee te helpen in de koffiefabriek in Groningen. Daar wordt de koffie automatisch verpakt, maar het inpakken in dozen gebeurt bij twee productielijnen nog steeds met de hand.

'De helft van de buitendienst heeft hier gehoor aan gegeven. Er waren zelfs twee werknemers uit het zuiden van het land die drie of vier keer een weekje met de caravan naar Groningen zijn gekomen. Ze overnachtten op de stadscamping in het Stadspark. Het meewerken van de buitendienst in de productie is goed voor de onderlinge sfeer en de saamhorigheid. Het werd enorm gewaardeerd.'

Met veel belangstelling volgt Van As de persconferenties. Ook dinsdag hoopte hij weer op versoepelingen voor de horeca. Tevergeefs. Tot de heropening geeft Tiktak liquiditeitssteun aan de 2500 horecagelegenheden waarmee het zaken doet.

'Hou vol!'

'We hebben de afspraken met onze horecaklanten on hold gezet. Daar hebben we bijvoorbeeld machines in bruikleen of huurkoop, waarvoor een maandelijks bedrag wordt betaald. Die betalingen schuiven we allemaal op. We komen dat straks niet alsnog innen, het contract schuift gewoon op loopt uiteindelijk langer door.'

'We sturen iedere maand een brief om te zeggen dat het opschuift. En plannen als het lukt een contactmoment om te horen hoe het gaat. Onlangs stuurden we nog een ansichtkaart met de tekst 'Hou vol!' aan onze klanten.

Het kaartje dat aan 2500 horecaklanten van Tiktak werd gestuurd (Foto: Bedrijfsarchief Tiktak/Segafredo Nederland)

'Wat betreft die regeling zitten we in een riante positie. En zo denkt de grote baas in Italië er ook over. Van daaruit is totaal geen druk. De eigenaar zei: vasthouden, overleven en zorg er daarna voor dat je er weer bent. We hopen dat de horecazaken het overleven.'

'Maar de vraag is wat we aantreffen zodra de horeca weer open mag. Wie gaan er daadwerkelijk open en wie zijn er omgevallen? Je hoort verhalen dat veertig tot vijftig procent omvalt, maar dat geloof ik niet. De horeca is een creatieve branche. En zodra het kan, helpen we de boel op gang.'