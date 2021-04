Wie weet waar de gemetselde bloembak van ziekenhuis Delfzicht is?

Jaren stond hij op het gras voor het Delfzicht ziekenhuis in Delfzijl: een gemetselde bloemenmand van gele steen op een sokkel. Het was een geschenk van Harry Larkens. Hij wil nu graag weten waar het is gebleven.

Larkens maakte het eind jaren tachtig als eindexamenopdracht voor zijn opleiding. 'Onze tuin was te klein, maar zij waren er blij mee. Het paste prima.' Destijds woonde Larkens in Delfzijl, inmiddels is hij verhuisd naar Zuidlaren.

Waardevolle tip leidt tot niks

Het ziekenhuis is niet meer in gebruik en wordt gesloopt, van het metselwerk van Larkens ontbreekt elk spoor. 'Ik weet niet wat ermee is gebeurd.' Donderdag deed hij een oproep op Radio Noord en dat leidde tot een veelbelovende tip.

'Er kwam een reactie dat hij in Appingedam stond, maar dat bleek wat anders te zijn. We hebben hem dus nog niet.'

En dus gaat de zoektocht van Larkens door. 'Ik wil eerst graag weten waar het nu is. Als ik dat weet, moeten we maar zien wat het beste is om ermee te doen. Het is wel echt een mooi ding.'

Lees ook:

- Raad Delfzijl geeft groen licht voor sloop Delfzicht ziekenhuis