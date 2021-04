In Beeld: Hoofdstation Groningen bestaat 125 jaar

Het hoofdstation is niet het eerste station van Groningen. Tot 1874 is Groningen een vestingstad. Het station ligt buiten de vesting en is gebouwd van hout. Als er gevaar dreigt, kan het snel worden afgebroken.

Het eerste, houten, station van Groningen (Foto: Groninger Archieven)

De vesting wordt in 1874 ontmanteld. Het wordt tijd voor een permanent station. Toch duurt het nog tot 1891 voordat de Amsterdamse architect Isaac Gosschalk opdracht krijgt een hoofdstation te ontwerpen. De bouw begint in 1893.

De bouw van het Hoofdstation van Groningen (Foto: Groninger Archieven)

De verwachting is dat het station in 1895 klaar zal zijn, maar er ontstaat vertraging en het wordt 1896. Toch staat in de gevel van het station nog altijd het jaartal 1895.

Groninger Hoofdstation in 1896 (Foto: Groninger Archieven)

Op donderdag 16 april 1896 is de bouw voltooid. Een dag later wordt het hoofdstation zonder enige ceremonie in gebruik genomen, omdat de spoorwegen niet willen meebetalen aan een feestelijke opening.

Het Hoofdstation wordt zonder feestelijkheden in gebruik genomen (Foto: Groninger Archieven)

De daarop volgende decennia worden er vooral kleine aanpassingen gedaan aan het station en het gebied eromheen.

Het Groninger Hoofdstation rond 1930 (Foto: Groninger Archieven)

Het Groninger Hoofdstation rond 1940 (Foto: Groninger Archieven)

In 1968 volgt een grote verbouwing. De stationshal wordt gemoderniseerd en er komen een winkel en een bankfiliaal.

De nieuwe hal van het Groninger Hoofdstation in 1969. (Foto: Groninger Arhieven)

Het Hoofdstation in 1973 met het Peerd van Ome Loeks (Foto: Groninger Archieven)

In 1999 wordt de stationshal gerestaureerd en krijgt het pand zijn negentiende-eeuwse karakter terug.

Het plafond in de stationshal wordt in 1999 in ere hersteld (Foto: Groninger Archieven)

Het Groninger Hoofdstation in 2002 (Foto: Groninger Archieven)

Op dit moment wordt het Hoofdstation grondig verbouwd. De monumentale stationshal blijft en wordt, net als vroeger, de belangrijkste in- en uitgang van het station. Het busstation wordt verplaatst naar de achterkant en reizigers kunnen via een ondergrondse voetgangerstunnel naar de perrons en het nieuwe busstation.

Het ontwerp van het nieuwe Hoofdstation in Groningen (Foto: Koen van Velsen architecten/Beauty & the Bit)

De monumentale stationshal van het Hoofdstation blijft (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Bekijk hieronder hoe het nieuwe Hoofdstation van Groningen er uit moet gaan zien.

Lees ook:

- Alles over de verbouwing van het Groninger Hoofdstation