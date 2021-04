Het Zorghoekje stopt: ‘Ouderen en zorgvragers komen zo in de problemen’

Het Zorghoekje zou in mei het vijfjarig jubileum vieren, maar dat gaat niet door. ‘Onze klanten zijn veelal ouderen of mensen met een kwetsbare gezondheid, je merkt dat die extra voorzichtig zijn en niet meer naar de winkel komen. We krijgen het financieel niet meer rond.’

Knez heeft regelmatig met de gemeente contact gehad, maar zonder succes. ‘We komen structureel geld tekort en we krijgen helaas geen hulp vanuit de gemeente.’

Een tevreden klant (Foto: Leonie Kort/RTV Noord)

'Enorm gemis voor Delfzijl'

Klanten reageren vol ongeloof op het bericht dat de winkel moet sluiten. ‘Dat kan toch niet? Een enorm gemist voor Delfzijl’, zegt Greet terwijl ze een decubitusmatras en rolstoelkussen in de auto laadt. ‘Ik kom hier wel vaker, je kunt hier direct spullen afhalen. Als je moet wachten op de reguliere zorg, dan kan het soms nog wel weken duren.’

Esther, werkzaam bij Vliethoven sluit zich hierbij aan. ‘We halen hier voor onze bewoners ook af en toe hulpmiddelen. Het is niet alleen sneller dan via de reguliere route, maar ook stukken goedkoper. Een rollator bijvoorbeeld, wordt niet vergoed door de zorgverzekering en is een flinke investering voor sommige ouderen. Normaal ben je wel 360 euro kwijt, maar hier kun je voor veertig euro al een rollator scoren.’

Precies op dat moment wordt er in de winkel een rollator verkocht door Gerlof Mulder, de vader van Annemiek. Hij is vrijwilliger en repareert en controleert de materialen. ‘Mijn huidige rollator is niet helemaal naar wens, ik kan hem zelf niet makkelijk inklappen en in de auto krijgen’, vertelt de oudere dame.

Samen met Mulder zoekt ze een ander model uit. Hoeveel dat kost? ‘Je mag je eigen rollator hier wel laten staan, dan ruil je hem in. Hebben we het nergens meer over.’ Vol trots loopt de dame met haar nieuwe rollator de deur uit: ‘Waar zie je dat nog?’ Ze kan er niet bij dat de winkel moet sluiten.

Een deel van het aanbod (Foto: Leonie Kort/RTV Noord)

Dure producten

‘Waar moet ik dan straks heen?’, is een veel gestelde vraag vanuit de klanten. ‘In de regio zijn we de enige tweedehandswinkel die zich heeft gespecialiseerd in zorghulpmiddelen. Mensen moeten dus straks dure nieuwe producten aanschaffen of zoeken op Marktplaats, maar dan kun je de veiligheid niet garanderen. We hebben kwaliteitsproducten en controleren ze altijd op veiligheid’, zegt Knez.

Het Zorghoekje in Delfzijl is tot mei nog geopend. ‘We hebben opheffingsuitverkoop, daarna sluiten we met pijn in ons hart de deuren.’

