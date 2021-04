Midden-Groningen sluit gemeentehuizen in Muntendam en Slochteren

Het aanvragen en verstrekken van paspoorten, rijbewijzen, reisdocumenten enzovoorts gebeurt nu nog vanuit drie locaties. De dienstverlening burgerlijke stand vindt centraal plaats vanuit Slochteren. Voor de overige dienstverlening kunnen inwoners nu terecht in Hoogezand en gedurende een beperkt aantal uren in Muntendam en Slochteren.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: 'Met één centrale locatie voor de burgerzaken kunnen we onze inwoners nog beter van dienst zijn. Het is mogelijk om de openingstijden te verruimen en als we alles op één plek hebben, kunnen we efficiënter en goedkoper werken. We blijven de mogelijkheid houden om documenten thuis te laten bezorgen. En ook blijven we inwoners thuis bezoeken wanneer zij niet in staat zijn naar het gemeentehuis te komen voor bijvoorbeeld een nieuwe identiteitskaart.'

Thuiswerken

De gemeente verwacht dat medewerkers steeds meer thuis zullen werken. Daardoor is er in het nieuwe gemeentehuis in Hoogezand voldoende capaciteit om alle medewerkers een werkplek te geven en de gemeentehuizen in Muntendam en Slochteren geheel te sluiten. De locatie in Muntendam is onderdeel van het nieuwe centrumplangebied Muntendam. De gemeente kijkt nog naar herbestemming van het gebouw in Slochteren.

Lees ook:

- Gemeentehuis Midden-Groningen komt in Hoogezand (2016)