Sluizencomplex bij Aduarderzijl wordt gerestaureerd

Er zitten scheuren in de muren van de sluis, de sluisdeuren zijn op de waterlijn in slechte staat, het voegwerk is beschadigd en het ijzerwerk heeft te lijden onder roestvorming. Tijd voor een grondige ingreep vindt Waterschap Noorderzijlvest, de eigenaar van het complex.

Fotogeniek en schilderachtig

De sluizen bij Aduarderzijl zijn volgens velen een fotogenieke en schilderachtige plek. 'Een landmark', zegt Herman Beerda, lid van het dagelijks bestuur van Noorderzijlvest. 'Je komt foto's van dit complex overal tegen en het is een bijzonder geliefde plek voor mensen om even naar toe te gaan en te genieten van het uitzicht over het Reitdiep.'

De 'kleine' sluis van het complex (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Maar de staat van onderhoud van het sluizencomplex is onder de maat. Beerda: 'Je ziet bijvoorbeeld dat het voegwerk door weer en wind er slecht aan toe is. Daar moet echt iets aan gebeuren. Het is een rijksmonument, dus zijn wij verplicht het goed te onderhouden.'

Zichtbaar deel van de geschiedenis van Groningen

Het complex bij Aduarderzijl bestaat uit twee sluizen. Beide zijn gebouwd in 1876. Daarvoor bestond al een sluis die was gebouwd in 1706, weet Beerda. 'Op deze plek is een deel van de geschiedenis van Groningen goed zichtbaar. De sluizen staan tussen het Reitdiep en het Aduarderdiep en zijn gebouwd in wat vroeger de zeedijk was. Het Reitdiep was ooit een getijdenrivier met hoog en laag water en daarvoor zijn de sluizen aangelegd. En het Aduarderdiep is ooit gegraven door de monniken van het klooster in Aduard.'

De grote sluis van het rijksmonument (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Naast de restauratie van de sluizen bij Aduarderzijl worden ook de historische uitwateringssluizen bij poldermolen De Goliath in de Eemshaven aangepakt. Komende woensdag besluit het algemeen bestuur van Noorderzijlvest over een voorbereidingskrediet voor beide projecten.