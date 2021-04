Gebruikers GO-scooters krijgen hun tegoed voorlopig niet terug

OOG TV schrijft erover. Het gesprek tussen GO en de gemeente is komende dinsdag. Het bedrijf wil weten waarom de gemeente er eerder deze week voor koos om GO Sharing geen vergunning af te geven voor het verhuren van deelscooters. Het bedrijf mag daarom vanaf 1 mei geen scooters meer verhuren in Groningen.

Klanten hebben nog geld op account staan

Sommige gebruikers balen ervan dat GO Sharing verdwijnt, al blijft concurrent Felyx wel scooters aanbieden en doet scooterverhuurder Check op 1 mei zijn intrede in Stad. De onvrede heeft onder andere te maken met het tegoed dat mensen nog bij GO hebben.

Gebruikers kunnen hun ritjes namelijk betalen door vooraf op te waarderen: een prepaid-systeem. Dat gaat met bedragen van 9,95, 19,95, 49,95 of 99,95 euro. GO maakt het aantrekkelijk om een zo hoog mogelijk bedrag in te leggen. Want: hoe hoger het bedrag dat je inlegt, hoe minder je betaalt per minuut die je rijdt.

En dus hebben sommige klanten van GO Sharing nog geld op hun account staan. 'Tegoed maar snel opmaken', zegt Rixt bijvoorbeeld onder een Instagrambericht van stadsblog Sikkom, dat woensdag ook over het vertrek van GO berichtte. 'Kan ik die 50 euro tegoed ook omzetten in een nieuwe fiets?', vraagt Berber zich op dezelfde plek af.

'Zonde dat er een ander bedrijf komt'

Ook Henri Haan uit Stad heeft nog geld op zijn GO-account staan. Hij baalt ervan dat het bedrijf vertrekt uit de gemeente. 'De scooters zijn handig, heel groen en niet veel duurder dan een rit met de bus. Het is zonde dat er ineens een ander bedrijf komt, want wat mij betreft is de proef met GO geslaagd.'

Haan zegt dat hij nog een tientje in zijn account heeft. Dat geld wil hij dan ook terug. 'Ik gun het ze van harte dat ze hier blijven, want zij zijn de pioniers. Maar het is mijn geld, dat in principe waardeloos wordt als zij hier echt vertrekken.'

Scooterbedrijf is petitie gestart

GO Sharing heeft inmiddels een petitie gestart, waarin het de gemeente oproept te mogen blijven rijden in Groningen. Groningse gebruikers zijn actief benaderd om die petitie te ondertekenen via de GO-app op hun telefoon. De petitie was vrijdagavond ongeveer 3.500 keer ondertekend.

Ondanks herhaalde pogingen vanuit RTV Noord heeft GO Sharing vrijdag niet gereageerd op het verzoek om vragen te beantwoorden over de petitie en het voorlopig niet terugbetalen van de tegoeden van Groningse GO-klanten.

