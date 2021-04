Johan Remkes moet rust terugbrengen in provincie Limburg

Johan Remkes is de tijdelijke commissaris van de Koning in Limburg. De ervaren bestuurder uit Groningen, volgt Theo Bovens op, die vorige week opstapte.

In de provincie Limburg is er sprake van een bestuurscrisis. Alle zeven gedeputeerden boden eerder hun ontslag aan, nadat bleek dat een oud-gedeputeerde in Limburg met behulp van Limburgse bestuurders subsidiegeld doorsluisde naar eigen bv’s. Eerder bleek dat CDA-gedeputeerde Ger Koopmans een eigen adviesbureau had, maar dat niet meldde op zijn lijst met nevenfuncties. NRC Handelsblad bracht deze integriteitskwesties aan het licht, waarop de gedeputeerden en Bovens opstapten.

Johan Remkes bevestigt tegenover NRC zijn nieuwe rol: ‘Deze loodgieter uit Groningen gaat Limburg helpen. De Staten moeten aan de slag.’

Lange staat van dienst

Remkes heeft een lange staat van dienst als bestuurder. Hij was gemeenteraadslid in de gemeente Groningen, Statenlid en gedeputeerde in onze provincie, waarna hij later minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier werd. Tussen 2010 en 2019 was de Groninger VVD’er commissaris van de Koning in Noord-Holland.

Daarna was hij nog waarnemend burgemeester van Den Haag, nadat Pauline Krikke opstapte. Met de tijdelijke klus in Limburg voegt Remkes een nieuw hoofdstuk toe aan zijn lange bestuurlijke loopbaan.

