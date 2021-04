Mollema staat niet te popelen voor Amstel Gold Race

Voor elke Nederlandse profwielrenner is de Amstel Gold Race een van de hoogtepunten van het seizoen. Een dikke 200 kilometer slingeren over en door de Limburgse heuvels. Dat is ook dit jaar het geval, maar dan wel op een afgesloten parcours van zeventien kilometer met in elke ronde drie korte en venijnige beklimmingen.

'Ik krijg er niet echt moraal van', zegt Bauke Mollema, terwijl hij in Nice zit te wachten op zijn vlucht naar Luxemburg. Vanaf daar wordt hij met de auto naar Maastricht gebracht. Vliegen via Amsterdam zou langer duren. 'Als Nederlander ken je de weg in Limburg. Nu wordt het een heel andere koers. Er is nu geen publiek bij en het draaien en keren is veel minder. Het lijkt op het WK-parcours van 2012. Op een of andere manier krijgen we in Nederland niet voor mekaar wat bijvoorbeeld in Frankrijk en Spanje wel kan', stelt hij zich ietwat kritisch op tegen het Nederlandse coronabeleid.

Kijken hoe goed de benen zijn

Twee jaar geleden eindigde Mollema op de twaalfde plaats in de enige Nederlandse wielerklassieker die meetelt voor de Worldtour. Maar toen ging de meeste aandacht terecht uit naar winnaar Matthieu van der Poel. Deze alleskunner op de fiets is er dit jaar niet bij. Koersdirecteur Leo van Vliet stelde dat er voor de opvolging van Van der Poel ook naar Mollema gekeken moet worden. Die kans is niet zo groot, vindt Mollema. 'We gaan kijken hoe goed de benen zijn, want je moet wel een goede sprint hebben om te kunnen winnen. Wat dat betreft is van onze ploeg Jasper Stuyven wel de kopman. Als hij in de finale nog in de buurt is, gaan we zijn kaart spelen. Ik denk dat ik de Amstel Gold Race beter kan gebruiken in de voorbereiding op de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.'

Afgestapt in Baskenland

Het is Mollema ten voeten uit. Grootspraak zit niet in z'n karakter en het woord 'favoriet' komt niet in z'n woordenboek voor. De Groninger tast zelf ook wat in het duister als het gaat om de vorm. De eerste koersen van het voorjaar waren uitstekend met twee overwinningen en een aantal ereplaatsen. Maar in de Ronde van het Baskenland kwam Mollema's naam niet voor in het eindklassement. 'Ik ben de laatste dag afgestapt. Ik voelde me niet echt top. Ik verloor al veel tijd in de openingstijdrit, waardoor de motivatie ook meteen minder werd om nog voor een top-15 klassering te gaan. Misschien heeft de hoogstestage die ik heb gedaan een rol gespeeld.'

Sierra Nevada

Het verblijf van ongeveer drie weken in de bergen van de Sierra Nevada stond al in het teken van wat er later in 2021 nog op het programma staat. De Ronde van Italië en de Tour de France en de Olympische Spelen staan rood omcirkeld in de agenda. Bij de Giro is het de bedoeling om voor etappezeges te gaan. Daar heeft de polsbreuk van zijn ploeggenoot en kopman Vincenzo Nibali niets in veranderd. 'Het kan nog alle kanten op met Nibali. Ik weet niet wat realistisch is. Maar als hij de Ronde van Italië niet rijdt, krijg ik misschien nog wel wat meer vrijheden. Ik ga in ieder geval niet voor het klassement', is hij stellig.

Vergrootglas

De blessure van de Italiaan is tot dusver de enige tegenvaller voor de Amerikaanse formatie Trek Segafredo. De overwinningen en de ereplaatsen stroomden binnen. Het absolute hoogtepunt was de magistrale zege van Stuyven in Milaan-San Remo. 'Dat is altijd lekker. Je rijdt dan wat meer op je gemak en de druk neemt wel wat af. Als een overwinning lang uitblijft, wordt ook naar mij met een vergrootglas gekeken. Wat dat betreft was het ook niet zo erg om in het Baskenland wat rustig aan te doen zonder me zorgen te maken over hoe ik er voor sta.'

