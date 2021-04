FC Groningen versterkt zich met doelman Peter Leeuwenburgh (update)

Leeuwenburgh doorliep de gehele jeugdopleiding van Ajax en speelde zo’n veertien jaar voor de Amsterdammers. Tot een debuut in het eerste elftal kwam het niet. In 2015 werd hij een jaar verhuurd aan FC Dordrecht en hij kwam zeventien keer in actie voor de Schapenkoppen.

Opvolger Sergio Padt

Drie jaar geleden verkaste Leeuwenburgh naar Cape Town City FC om zijn carrière in Zuid-Afrika voort te zetten. In zijn eerste jaar werd hij de held van de club door in de bekerfinale twee strafschoppen te keren.

In Groningen wordt Leeuwenburgh de opvolger van Segio Padt, die komend seizoen naar Ludogorets verkast. 'We hebben intern een heel uitvoerig traject gevolgd', vertelt technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen. 'Wij weten dat het geen gemakkelijke opgave is om een doelman van het kaliber van Sergio te vervangen. We hebben daarbij vooral gekeken naar de situaties waarmee een keeper bij FC Groningen vaak te maken krijgt. We hebben heel veel keepers langs die meetlat gelegd en onze scouting en trainer Sascha Marth hebben daar een grote en belangrijke bijdrage in gehad. Uiteindelijk hebben we van een longlist toegewerkt naar een shortlist, waarover je vervolgens intern in discussie gaat met elkaar over de plussen en minnen.'

Rustig en stabiel

'Peter heeft een mooie lengte, kan goed meevoetballen, is rustig en stabiel en coacht zijn teamgenoten goed', vervolgt de beleidsbepaler. 'Wij vinden het ook een pré dat Peter een Nederlandse jongen is. Bij het grote publiek zal hij mogelijk wat minder bekend zijn, doordat hij de laatste jaren bij Cape Town City speelde. Daar heeft Peter zich de laatste jaren uitstekend ontwikkeld. De afgelopen periode ben ik zelf tien dagen in Kaapstad geweest om trainingen en twee wedstrijden van Peter te zien en heb ik uitgebreid met hem en mensen in het werkveld kunnen praten om een goed beeld van hem te krijgen. Daarin heeft hij een uitstekende indruk gemaakt.'

'Ik wilde graag de stap naar de eredivisie maken', vertelt Leeuwenburgh telefonisch vanuit Zuid-Afrika. Hij moet momenteel nog acht wedstrijden spelen en vliegt dan eind mei naar Nederland. 'Er kwam de afgelopen tijd al best wel interesse op gang, waaronder dus van FC Groningen. Ik had gelijk een goed gevoel en hoopte dat de interesse zich zou doorzetten. Dat is dus gebeurd.'

Zelfde status

'Het was natuurlijk bekend dat Sergio Padt weg zou gaan aan het eind van het seizoen, dus Groningen zocht een nieuwe eerste keeper. Het staat natuurlijk buiten kijf wat hij heeft betekent voor de club', zegt zijn opvolger. 'Ik ga geen nieuwe Sergio Padt proberen te worden, maar als ik over een paar jaar dezelfde status weet te bereiken, dan kunnen we er tevreden op terugkijken.'

Leeuwenburgh omschrijft zichzelf als een goed meevoetballende keeper die goed is in de één tegen één. 'Er zijn geen echte punten waar ik heel erg in uitblink of heel slecht in ben. Ik ben redelijk allround en wil graag het totaalplaatje van het keepen beheersen. Ik hoop dat ik die ontwikkeling kan voortzetten in de eredivisie.'

Overtuigd

De doelman raakte onder de indruk van de analyses die hem door FC Groningen werden getoond. 'Ze hebben meer dan twintig wedstrijden bekeken, Fledderus is hier geweest en ze hebben alles helemaal doorgelicht. Ze hebben me vertelt hoe ze te werk zijn gegaan en waarom ik in beeld kwam. Ik raakte ervan overtuigd waarom ze mij heel graag wilden hebben.'

Afgelopen winter huurde FC Groningen de Noor Per Kristian Bratveit met een optie tot koop. Wat er met hem gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Daarnaast wordt keeper Jan Hoekstra momenteel verhuurd aan Roda JC. Leeuwenburgh komt transfervrij over van Cape Town City FC.

