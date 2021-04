Verpauperde disco Pruim in Zevenhuizen krijgt nieuwe voorgevel

Maar het is de vraag of dit het begin is van een mogelijke heropening van de ooit vermaarde uitgaansgelegenheid aan het Hoofddiep, of dat het alleen gaat om een ingreep om het gebouw weer enigszins toonbaar te maken.

Uitbouw van drie meter

Uit de bouwtekeningen die ter inzage liggen bij de gemeente, blijkt dat de aanpassingen aan de voorzijde en aan de zijkant zijn gepland. Aan de straatkant komt over de hele breedte van de gevel een uitbouw van drie meter. Ook de zijkant, vastzittend aan de uitbouw, wordt aangepakt.

Pogingen om van de eigenaren uitleg te krijgen lopen op niets uit: de ene is onvindbaar en de ander neemt de telefoon niet op.

De zijgevel van het pand wordt ook aangepakt (Foto: Jan Been\RTV Noord)

Ten prooi gevallen aan vandalisme

Discotheek Pruim is sinds eind 2007 in handen van twee eigenaren, wonende in Diemen en Rotterdam. Ze kochten het destijds van de familie Pruim, die het zalencentrum tot bloei had gebracht. Het horecacomplex stond wijd en zijd bekend, trok in de weekenden honderden bezoekers en op het podium stonden bekende artiesten.

Na de verkoop in 2007 komt er al snel de klad in. Disco’s raken uit de gratie en publiek blijft weg. De eigenaren sluiten de tent en trekken hun handen er vanaf. Het zalencomplex valt ten prooi aan weer, wind en vandalisme. In de loop van de jaren verandert het in een desolaat en zwaar verpauperd gebouw. Aan de straatkant staan al jaren bouwhekken om nieuwsgierigen buiten te houden.

Meer verpauperde panden in gemeente

Naast Pruim zijn er meer verpauperde panden in de voormalige gemeente Leek. De gemeenteraad neemt daarop in november 2017 de zogeheten excessenregeling aan, waarmee wordt gepoogd de eigenaren aan te sporen hun panden op te knappen. Leek gaat op in de gemeente Westerkwartier en nu is wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi (VZ Westerkwartier) verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

Het pand van voormalig discotheek Pruim is zwaar vervallen (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Wethouder maakte afspraak over aanpak gevels

De wethouder probeert met de eigenaren afspraken te maken om hun vervallen woonhuizen en bedrijfspanden (in fasen) op te knappen. In antwoord op schriftelijke vragen van het CDA blijkt dat de gemeente in de zomer van 2020 overleg heeft gevoerd met de eigenaren van Pruim. Er is afgesproken dat de voor- en zijgevel worden aangepakt. Daarvoor is nu een vergunning aangevraagd.

Inhoudelijk wil de gemeente daar niet op ingaan. Op vragen als wanneer de verbouwing begint en wanneer deze klaar moet zijn, komt geen antwoord.

Voor de rest van het zwaar gehavende gebouw zijn geen bouwplannen ingediend. Dat doet vermoeden dat de huidige stand van zaken, met uitzondering van de voor- en zijgevel, voorlopig niet zal veranderen.

