'Ik wil dat mensen dit theaterstuk onontkoombaar beleven'

Wil je meemaken hoe Groningen overstroomt, of weten hoe het voelt om weg te zakken in de aarde? Dan zit je over vijf maanden goed op de tribune van theaterspektakel NOORD, in Zuidbroek. Theatermaker Geke Hoogstins wil bezoekers laten voelen 'hoe klein we als mens zijn'.

Vanwege de coronamaatregelen en geldgebrek is de voorstelling uitgesteld naar september, maar inmiddels draait de voorbereiding op volle toeren.

Het publiek in de Eurohallen kijkt straks uit op een filmwand van tachtig meter lang en zes meter hoog. Daarop worden filmbeelden geprojecteerd, waardoor de bezoekers het gevoel krijgen middenin het verhaal te zitten. 'Het is een groot belevingstheater', zegt Hoogstins.

Groningse Soldaat van Oranje?

'Naast die filmwand zijn er allerlei openingen in het decor, waar een auto of fiets uit kan komen. Er is constant interactie met film, spel en muziek. Ik wil dat mensen dit onontkoombaar beleven.' De vergelijking met de hitmusical Soldaat van Oranje ligt voor de hand. 'Daar zou je het enigszins mee kunnen vergelijken. Maar daar draait het publiek rond, bij ons zit je stil', legt Hoogstins uit.

We doen er alles aan om het gevoel te krijgen dat je meegenomen wordt door het water Theatermaker Geke Hoogstins

Zoektocht naar verdwenen boer

De voorstelling vertelt het verhaal van studente Menke. Zij ontdekt een boerderij die op mysterieuze wijze is verdwenen, samen met de bewoner: boer Tjeert. Menke gaat met haar vrienden op zoek naar de oorzaak. Hoogstins neemt het publiek mee op een audiovisuele reis.

'Op een gegeven moment breken de dijken door en overstroomt Groningen. Dat ga je als bezoeker ook echt meemaken. Niet dat je nat wordt, maar we doen er alles aan om het gevoel te krijgen dat je meegenomen wordt door het water. Ook zal er in de theatervoorstelling een moment zijn dat we onder de grond gaan, ook dan nemen we de bezoekers mee. Ze zullen dan de verschillende grondlagen zien. Zo besef je hoe klein je als mens eigenlijk bent.'

Hoe gaan we om met de natuur?

De voorstelling gaat over thema's als natuur, durf, lef en doorzetten. Maar bovenal wil Hoogstins één ding meegeven aan bezoekers: 'Ik hoop dat ze gaan nadenken over hoe we met de natuur omgaan.'

Op 31 augustus is de try-out van NOORD en op 3 september volgt de première. In totaal wordt de voorstelling 28 keer opgevoerd.

