Raadsel van de verdwenen gemetselde bloemenmand is opgelost

De zoektocht naar de gemetselde bloemenmand die voor het Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl stond, is voorbij.

Harry Larkens deed donderdag een oproep op Radio Noord. Hij zocht de mand die hij eind jaren tachtig metselde als eindexamenopdracht en vervolgens aan het Delfzicht Ziekenhuis schonk. Het ziekenhuis is inmiddels niet meer in gebruik en wordt gesloopt; de mand is verdwenen.

Staat de mand in Appingedam?

Al snel na zijn oproep kreeg Larkens een tip. De bloemenmand zou in Appingedam staan. ‘Maar dat bleek iets anders te zijn’, vertelde hij. En dus ging de zoektocht verder.

Ik kreeg wel een brok in mijn keel, want het was een mooi kunstwerk. Echt een stukje vakmanschap Reint Stel, voormalig technicus van het Delfzicht Ziekenhuis

Dan komt het antwoord

Totdat Reint Stel vrijdag contact zocht met Radio Noord. Hij werkte op de afdeling techniek van het Delfzicht Ziekenhuis.

‘De mand is zo’n vijftien jaar geleden gesloopt’, zegt hij. ‘In het begin zaten er bloemen in, maar hij was al wat beschadigd. Ze wilden de mand eigenlijk verplaatsen, maar de kans was groot dat het handvat zou afbreken en dus is hij gesloopt.’

Stel was aanwezig bij de sloop, vertelt hij. ‘Ik kreeg wel een brok in mijn keel, want het was een mooi kunstwerk. Echt een stukje vakmanschap.’

Ik zal er vrede mee moeten hebben Harry Larkens

Stukje emotie

‘Dit had ik nooit verwacht’, zegt Larkens. ‘Het is toch een stukje emotie. Maar dingen lopen zo en ik zal er vrede mee moeten hebben.’

Lees ook:

- Wie weet waar de gemetselde bloembak van ziekenhuis Delfzicht is?