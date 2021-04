Stadslyceum maandag weer open, onderzoek naar bedreiging gaat door

'De voorzorgsmaatregelen rond de dreiging zijn komende week niet langer nodig. Hierover is contact geweest met de politie', schrijft de school in een brief aan ouders en leerlingen.

Extra toezicht op eerste dagen

De school werd donderdag ontruimd nadat er een dreigement binnen was gekomen. De politie is nog altijd op zoek naar getuigen en neemt de zaak 'ontzettend serieus'. Dat het om een grap van een van de leerlingen zou gaan, werd donderdagmiddag dan ook van de hand gewezen.

Desondanks kunnen de leerlingen maandag veilig naar school, schrijft de leiding.

'We zijn blij dat het onderzoek van de politie geen aanleiding geeft om de school langer gesloten te houden en dat onze leerlingen veilig naar school kunnen blijven gaan. Ter bevordering van het gevoel van veiligheid zorgen we vanuit school de eerste dagen voor extra toezicht in school.'

Dit zei de politie donderdag over het dreigement

Foto van pistool naar school gestuurd

De school rept in de brief over een 'ongepaste melding', als het gaat om het dreigement. Leerlingen meldden donderdag dat een scholier een foto van een pistool naar de school zou hebben gestuurd. De politie kan dit vanwege het lopende onderzoek niet bevestigen. Ook de school zelf geeft daar geen informatie over.

Oproep aan leerlingen

De school doet in de brief een beroep op leerlingen die iets hebben gezien of gehoord over het dreigement.

'Ongetwijfeld is de gebeurtenis van gisteren een onderwerp van gesprek thuis. Het kan zijn dat een leerling of iemand anders in de voorgaande dagen iets gehoord hebben of signalen via social media hebben gehad, die mogelijk met de dreiging te maken kunnen hebben. We willen graag benadrukken dat zowel ouders als leerlingen altijd welkom zijn om hierover iets te delen met een docent, de mentor, het ondersteunende personeel of de schoolleiding.'

Lees ook:

- Politie zoekt getuigen dreigement Stadslyceum, lessen nog online

- H.N. Werkman Stadslyceum in Groningen is ontruimd na dreiging