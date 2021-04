Jonge overvaller met schroevendraaier moet de cel in

Een 19-jarige man uit Amersfoort is voor een gewelddadige diefstal in een tankstation in Stadskanaal veroordeeld tot 150 dagen jeugddetentie, waarvan 49 voorwaardelijk. De man bedreigde een medewerker van het tankstation met een schroevendraaier,

Naast de celstraf moet de dader een taakstraf van vijftig uur uitvoeren. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Onder invloed van harddrugs

De 19-jarige was in oktober bij zijn vader in Stadskanaal, maar daar werd hij de deur uitgezet. Hij had harddrugs gebruikt en probeerde in een tankstation energiedrankjes mee te nemen. Hij werd betrapt, waarop hij vervolgens een schroevendraaier uit zijn zak trok.

De man beroofde later in de Belgiëlaan een vrouw van haar telefoon. Ze stond te wachten bij de bushalte, toen ze door de man werd benaderd. Ook zij werd met een schroevendraaier bedreigd.

Aanhouding in supermarkt

De 19-jarige werd later in een supermarkt aangehouden, omdat hij daar stennis schopte. De agenten vonden in zijn jaszak een schroevendraaier. Ze bekeken de beelden van de eerdere diefstal in het tankstation, waarop de man werd herkend.

Vanwege zijn jeugdigheid werd hij veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht. Hij had nog een voorwaardelijke werkstraf van veertig uur openstaan. Die wordt ook op hem verhaald. De man moet een van de slachtoffers een schadevergoeding van ruim 1500 euro betalen.

