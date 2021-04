Remkes daalt mede dankzij vaccinatie met een gerust hart af naar Limburg

De Groninger bestuurder heeft een lange staat van dienst. Hij was raadslid in Groningen, gedeputeerde van onze provincie en na Kamerlid en onder meer Minister van Binnenlandse Zaken werd hij commissaris van de koning(in) in Noord-Holland en tot voor kort waarnemend burgemeester van Den Haag.

'Toen ik uit Noord-Holland vertrok heb ik ook al een keer gezegd dat ik met pensioen zou gaan', laat hij via de telefoon weten. Nadat hij zijn klus als waarnemer in Den Haag had afgerond liet hij opnieuw weten met pensioen te gaan. 'In principe is het ook zo, maar dit gaat om een tijdelijke klus. Ik zeg geen 'nee' als de minister van Binnenlandse Zaken een beroep op mij doet en daar zwaarwegende argumenten bij heeft.'

Gouverneur Remkes

In Limburg wacht hem als gouverneur, zo wordt de functie in Limburg genoemd, een pittige opdracht. Het gehele provinciebestuur stapte op na een subsidieschandaal. Minister Kajsa Ollongren (D66) heeft de 69-jarige Groninger de opdracht meegegeven om de bestuurlijke verhoudingen te herstellen.

In Den Haag moest hij eveneens een bestuurlijke crisis zien te managen. Vlak voor zijn aantreden in de residentie was de coalitie gevallen omdat er geen vertrouwen meer was in wethouder Richard de Mos. Hij werd, en wordt nog altijd, verdacht van corruptie.

'Ik heb daar natuurlijk heel veel bizarre ervaringen gehad', waarmee Remkes niet enkel doelt op de situatie rondom De Mos. 'Er was destijds sprake van grote demonstraties en van zaken rondom het nieuwjaarvuur en dat ook nog in coronatijd.' In de hofstad maakte hij zijn debuut als burgemeester. Het heeft hem naar eigen zeggen een beter bestuurder gemaakt: 'Zonder enige twijfel', zegt hij resoluut. 'Het was ook nieuw voor mij omdat ik nog nooit zo dicht op de operationele kant heb gestaan.'

De aard van het probleem in Limburg staat in de eerste plaats niet op papier Johan Remkes - tijdelijk gouverneur Limburg

In het zuiden van ons land zal hij de rust moeten doen terugkeren. 'Dat zal ik doen door een combinatie te gebruiken van duidelijkheid en vriendelijkheid, dat wil nog wel eens helpen.' Remkes heeft veel zin in zijn nieuwe baan: 'Ja, omdat het toch weer een uitdaging vormt. Als ik het tot een einde heb gebracht, hoop je toch dat de boel weer op de rails is gekomen.'

Vanaf maandag mag hij zich officieel waarnemend gouverneur noemen. Dit weekend brengt hij nog door in zijn woning in het centrum van Groningen, maandag vertrekt hij naar Maastricht. 'De komende tijd zal ik vooral veel gesprekken gaan voeren. Ik moet mij ook wel inlezen, maar zal vooral gaan praten. De aard van het probleem in Limburg staat in de eerste plaats niet op papier, maar er speelt een belangrijke cultuurvraag.'

Door zijn sterke verantwoordelijkheidsgevoel kon hij de klus dus niet weigeren. Corona was de enige onzekere factor in het geheel. 'In deze bange tijden moet je ook een beetje op je gezondheid letten.' Vlak voordat de minister contact zocht met Remkes, kreeg hij zijn eerste vaccinatie toegediend. 'Als ik die prik niet had gehad dan was mijn vrouw waarschijnlijk wel grotere bezwaren gehad. Ik weet niet of de baan zonder prik niet was doorgegaan, maar het heeft in elk geval geholpen.'

Zo nu en dan in Groningen

Remkes zal de komende tijd dus veel in Limburg vertoeven, maar hij heeft de minister wel gezegd ook vanuit Groningen te werk te gaan. 'Ik heb tegen haar gezegd dat sommige gesprekken ook digitaal kunnen en daardoor hoef ik niet voor alles in Maastricht te zijn. Het accent zal wel op Maastricht liggen, maar ik ben zo nu en dan wel in Groningen te bewonderen.'

Informateur Herman Tjeenk Willink (79) gaf onlangs aan dat hij het armoedig vindt dat juist een man van zijn leeftijd wederom het formatieproces moet leiden. Remkes is tien jaar jonger, maar kondigde al wel tweemaal zijn pensioen aan. Hij vindt het geen armoe dat de minister hem nu wederom om zijn diensten vraagt. 'Ervaring is zo af en toe ook van groot belang. We hebben een Amerikaanse president die nog steviger op leeftijd is. Sommige mensen zie ik wel heel snel uit de politiek of het openbaar bestuur vertrekken.'

Maandag start de nieuwe klus en hij zal net als in zijn andere functies een stevige dosis Groninger nuchterheid meenemen naar het zuiden van het land. 'Je moet altijd met beide benen op de grond blijven staan. Volgens mij moet dat in Limburg ook wel lukken.'

