Inwoners Oudeschip overhandigen petitie: 'Wie niet waagt, wie niet wint'

Dinsdag hoorden de bewoners dat de Eemshaven nog dichter bij hun dorp komt te liggen. De haven mag de Oostpolder gebruiken voor een nieuw bedrijventerrein. Dit is het gebied direct ten zuiden van de Eemshaven, dat aan de westkant wordt begrensd door de spoorlijn, in het zuiden door de dijk en de lintbebouwing van Oudeschip, en aan de oostkant door de N33. Het gaat om een gebied van 600 hectare.

Pootaardappelen

'We hebben een bakje meegenomen van onze poldergrond met de pootaardappelen erbij. Nu kan het nog, maar met de plannen van jullie is dat verloren. We willen jullie deze aanbieden met de petitie en handtekeningen van onze bewoners, ook van Koningsoord en Nooitgedacht.'

Veel te veel emotie voor online gesprekken

Etty Meijer en Ronald Bultema weigerden mee te doen aan de digitale gesprekken die de twee bestuurders zaterdag hebben met inwoners. Ze vinden het onderwerp veel te emotioneel om online te bespreken. Uiteindelijk krijgen ze een half uurtje, buiten voor het provinciehuis, om met de twee te praten.

De digitale sessies met inwoners zijn noodgedwongen, zegt gedeputeerde Mirjam Wulfse, gezien de coronabeperkingen. Ze willen ook liever naar de inwoners toekomen. 'Zodra het kan doen we dat natuurlijk wel. Realiseert u wel: er is nog geen plan. We hebben een plan om een plan te gaan maken. Er zullen nog een heleboel gesprekken volgen. En ik hoop echt dat de meeste face-to-face zullen zijn.'

Inwoners compleet overdonderd

De inwoners van Oudeschip en omgeving zijn boos over de gang van zaken; de bekendmaking van de plannen kwam volkomen uit de lucht vallen voor veel inwoners. Dinsdagmiddag kregen ze een brief en die avond was er direct een online informatiebijeenkomst. Dat hoge tempo stoort de inwoners, die bovendien niet allemaal een brief hebben gekregen.

'Ook boeren hebben de brief niet gekregen en wisten van niks. De boeren waarvan jullie de grond willen gebruiken, dat vind ik helemaal een kwalijke zaak,' zegt Bultema. Wethouder Dijkhuis beaamt dat het niet vlekkeloos is verlopen. 'Er zijn twee boeren waarvan de aangetekende envelop gek genoeg in Den Haag en Amsterdam is beland. Hoe dat gebeurd is laten we onderzoeken.' Wulfse: 'Dat wil je niet; dat is een hele vervelende start.'

Onteigenen als het moet

Voor het nieuwe bedrijventerrein moet landbouwgrond wijken. Ronald Bultema vraagt het nog maar even: mogen jullie de grond van de boeren zomaar onteigenen? Inderdaad, vertelt gedeputeerde Wulfse. 'Daar zijn we natuurlijk niet op uit. We willen samen met de boeren en de ontwikkelaars van windmolens het terrein ontwikkelen. Maar in the end, aan het eind van de procedure, kan dat een uitkomst zijn.'

Bewoners vragen deskundige bijstand

Met de petitie roepen de dorpsbewoners de bestuurders op toch vooral naar het gebied te komen en de gesprekken niet online maar ter plaatse te voeren. Verder willen ze deskundige bijstand, betaald door de overheid. Meijer: 'We hebben straks vier weken om bezwaar te maken, dat kunnen wij er niet bij hebben. Daar ben je niet genoeg voor onderlegd. Wij willen vragen of een onafhankelijke jurist ons kan bijstaan en dat de nota richting provincie en Hogeland gaat.'

We zullen kijken hoe we de inwoners kunnen voorzien van informatie en wat daar de beste route toe is Mirjam Wulfse - Gedeputeerde

Gedeputeerde Wulfse heeft daar niet direct een pasklaar antwoord op. 'We gaan kijken of de gemeenteraad en Provinciale Staten besluiten om het plan te starten. We gaan dan met de inwoners in gesprek. Daar zijn ook deskundigen bij betrokken. We zullen kijken hoe we de inwoners kunnen voorzien van informatie en wat daar de beste route toe is.'

Al met al zijn Bultema en Meijer best tevreden over het bezoek. 'Het is hartstikke fijn dat ze ons wilden ontvangen. Het geeft wel een goed gevoel dat we in gesprek zijn geweest. We willen gehoord worden. Ze beloven leefbaarheid en we willen dat ze doen wat ze hebben beloofd.'

Uitbreiding vanwege werkgelegenheid

Reden voor de uitbreidingsplannen is volgens provincie en gemeente het creëren van extra werkgelegenheid. Volgens beide is er een toenemende vraag naar grote bedrijfskavels van ondernemingen die zich in Noordoost Groningen willen vestigen. Het gaat met name om bedrijven uit de sectoren waterstof, batterijen, datacenters, windenergie, automotive en andere soorten high tech bedrijven.

