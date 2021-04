Expeditie 1,5 meter: 21 geitjes in Veendam

Een paar weken geleden deed Viktor Mei uit Hoogezand een oproep: hij wilde graag duizend stempotloden hebben om een gitaar van te bouwen. Groningers hebben massaal hun potlood opgestuurd en het is gelukt: de gitaar is af.

Ook in Expeditie 1,5 meter:

? Koeien gaan naar buiten in Wildervank

? Zoef en Roef in Wildervank

? Metaaldetectoren in Borgercompagnie

? Wie woont er in Lula?

? En nog veel meer

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

Bekijk hier eerdere uitzendingen van Expeditie Grunnen