Polling meldt zich af voor partij om brons, concurrente pakt EK-goud

Judoka Kim Polling heeft zich met een blessure afgemeld voor de partij om het brons bij de Europese kampioenschappen in Lissabon, het laatste meetmoment richting de Spelen. De 30-jarige judoka uit Zevenhuizen zag Sanne van Dijke (25), haar concurrente in de klasse tot zeventig kilogram, vervolgens goud winnen.

Voor Polling was dit toernooi het laatste meetmoment richting de Spelen. Ze is in haar gewichtsklasse verwikkeld in een concurrentiestrijd met landgenote Van Dijke voor een plek op de Spelen, waar slechts één judoka per land aan deel mag nemen per gewichtsklasse.

Later deze maand beslist een commissie wie er naar de Spelen gaat.

Goed begin

Viervoudig Europees kampioene Polling begon uitstekend aan het toernooi en rekende overtuigend af met achtereenvolgens Mariam Tchanturia uit Georgië (na ruim anderhalve minuut twee keer waza-ari) en de Portugese Barbara Timo (binnen een minuut twee keer waza-ari).

Verlies tegen sterke Française

In de halve finale verloor ze na ruim tweeënhalve minuut in de golden score op straffen wegens passiviteit van Margaux Pinot uit Frankrijk, de nummer twee van de wereld. Zij is eveneens in een concurrentiestrijd verwikkeld voor de Spelen met de nummer één van de wereldranglijst, Marie-Ève Gahié. Polling bezet zelf de derde plek.

Voor de partij om het brons kwam Polling niet opdagen, vanwege een blessure, waardoor de Russische Madina Taimazova niet meer hoefde te strijden voor de derde plek.

Sanne van Dijke pakte vervolgens goud met ippon ten koste van Margaux Pinot.

Verhoudingen

Tijdens de eerste twee meetmomenten van dit jaar (de Masters van Doha en de Grand Slam van Tel Aviv), wonnen beide judoka’s een keer een bronzen medaille in een rechtstreeks duel met elkaar. Polling won vervolgens ook nog goud bij de Grand Slam van Antalya. Polling staat twee plaatsen hoger op de wereldranglijst dan Van Dijke, en won zes keer van haar concurrente. Ze verloor slechts één onderlinge confrontatie.

