Pete Miller start als hoofdcoach van Donar met monsterscore

De basketballers van Donar hebben het eerste duel onder de nieuwe hoofdcoach Pete Miller met zeer ruime cijfers gewonnen. Het werd 64-105 uit bij Den Helder Suns. Het is verreweg de grootste zege van Donar in de Elite A.

Voorafgaand aan de wedstrijd was het de vraag of het ontslag van coach Ivan Rudez afgelopen maandag een schokeffect teweeg zou brengen bij Donar. De ploeg verloor onder leiding van de Kroaat vijf duels in de Elite A, en won slechts drie keer. Dat was voor de club reden om verder te gaan met Miller als hoofdcoach.

En toeval of niet, maar waar de Groningers de laatste tijd vaak slecht begonnen, was de start in Den Helder juist goed. Na het eerste kwart stond het 13-16 en halverwege was de voorsprong zelfs 21 punten (26-47).

Tweede helft

In het derde bedrijf werd de voorsprong iets kleiner (55-71) tegen de nummer zes van de Elite A, waarvan Donar eind maart in MartiniPlaza nog verloor na verlenging (100-102). In het laatste kwart liepen de Groningers weer flink uit. De grootste zege van Donar in de Elite A, voorafgaand aan dit duel, was uit bij Landstede Hammers (72-91).

Topscorer aan de kant van de Groningers was Leon Williams met 20 punten. Damjan Rudez, Justin Watts, Will Moreton en Henry Caruso maakten ieder elf punten.

Stand

Donar heeft blijft derde in de Elite A, met 26 punten uit 20 duels. ZZ Leiden staat aan kop en Heroes Den Bosch bezet de tweede plaats.

Programma

Donar speelt donderdag het laatste duel van de Elite A, in Rotterdam tegen Feyenoord. Daarna wordt er een verkort bekertoernooi gespeeld, gevolgd door de play-offs.

