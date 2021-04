Henk Grol wint ‘titanenclash’ en ruikt aan Olympische Spelen

Judoka Henk Grol (36) heeft in Lissabon alle twijfel weggenomen voor zijn deelname aan de Olympische Spelen. De oud-Veendammer versloeg tijdens de Europese kampioenschappen zijn rivaal in de klasse boven honderd kilogram, Roy Meyer (29), in een rechtstreeks gevecht.

Grol is in zijn gewichtsklasse verwikkeld in een concurrentiestrijd met landgenoot Roy Meyer (29) om een plek op de Spelen, waar slechts één judoka per land aan deel mag nemen per gewichtsklasse. Later deze maand beslist een commissie wie er naar de Spelen gaat.

Sterk begin richting clash

Grol begon sterk in Lissabon tegen de Duitser Jonas Schreiber. Hij won overtuigend met twee waza-ari’s. Meyer won zijn eerste partij op straffen van de Roemeen Luca Kunszabo.

De 'titanenclash'

In de tweede partij was het zover: het gevecht waar veel mensen op hoopten. Grol en Meyer stonden nog niet eerder tegenover elkaar in wedstrijdverband. Meyer begon agressief en Grol moest aanvankelijk enigszins in zijn schulp kruipen, maar niet lang daarna maakte Grol het verwoestend af met ippon, waardoor hij doorgaat naar de halve finale en Meyer verder gaat voor brons.

Eerdere resultaten dit jaar

Grol heeft een uitstekende uitgangspositie voor deelname aan de Spelen. Hij pakte in januari tijdens de Masters in Doha al een bronzen medaille, terwijl Meyer daar in zijn eerste partij werd uitgeschakeld. Bij de Grand Slam van Tel Aviv deed Grol vervolgens niet mee en eindigde Meyer als vijfde. Grol staat zevende op de wereldranglijst, Meyer negende.

