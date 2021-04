Viroloog tekent petitie tegen 538-feest: 'Erg onverstandig'

Viroloog Bert Niesters van het UMCG heeft geen goed woord over voor de 538-Oranjedag die in Breda gehouden wordt. 'We willen doen alsof het virus niet bestaat. Op deze manier ben je je eigen vijand.' Hij tekende net als meer dan 144.000 anderen de petitie 'Met 538 de zorg geminacht'.

'Te veel besmettingen voor zo'n experiment'

De Oranjedag is een van de Fieldlab-evenementen die de overheid samen met wetenschappers en de evenementensector organiseert, in dit geval met Radio 538. Er zijn tienduizend bezoekers welkom. Maar er klinkt veel kritiek. De initiatiefnemers van de petitie noemen het 'testfeest' bijvoorbeeld 'een slag in het gezicht van de zorgverleners in het ziekenhuis 400 meter verderop'. De Groningse viroloog sluit zich hierbij aan.

'Er zijn nog veel besmettingen en het neemt alleen maar toe. Alles is nog overbelast, de ziekenhuizen liggen nog vol en we zijn zeker niet over de piek heen. Ik vind het erg onverstandig.'

'Coronadashboard kan wel weg'

Niesters vindt het onbegrijpelijk dat met deze cijfers tienduizend mensen samen mogen komen om te feesten. 'Het coronadashboard kan je dan ook wel weggooien. Daarop zie je dat alle regio's nog op zeer ernstig staan. In Brabant gaat het ook nog eens veel slechter dan in Groningen en Drenthe.'

'Mensen moeten er ook nog naar toe reizen'

De petitie komt van een arts van het Bredase Amphia Ziekenhuis. De website met de petitie ligt er af en toe uit; zoveel mensen willen haar ondertekenen. De gemeente Breda, waar het evenement op 24 april plaatsvindt, heeft het kabinet inmiddels gevraagd of het nog altijd voorstander is van het evenement. Niesters weet het wel. 'Die tienduizend mensen reizen er ook nog naar toe; het zijn weer allemaal reisbewegingen. Ik vind het opmerkelijk.'

De viroloog wijst erop dat Duitsland veel betere cijfers heeft en desondanks de maatregelen aanscherpt. 'Duitsland en Frankrijk hebben ook geen Fieldlab-experimenten. Waarom gaan wij dit dan wel uitproberen? Merkwaardig vind ik het.'

Meer besmettingen liggen op de loer

Volgens Niesters is de kans reëel dat het evenement tot meer besmettingen leidt, ook al moeten bezoekers vooraf een sneltest doen. 'Deze antigeentesten zijn minder betrouwbaar, zeker bij mensen zonder symptomen. Je haalt een aantal positieven er wel uit, maar er hoeft maar één superspreader te zijn. Ik hoop dat ik geen gelijk krijg.'

Dat de overheid toch een keer moet testen of dit soort evenementen weer kunnen, vindt Niesters geen argument. 'We moeten naar maximaal duizend of tweeduizend besmettingen per dag. Het RIVM zou toch moeten kunnen uitrekenen wanneer je zoiets kan doen. Ik heb nog van niemand in het UMCG gehoord dat 'ie naar Breda afreist en dat dit een goed idee is.'

Fieldlab-evenementen zijn iets anders dan het 'testen voor toegang'. Bij deze laatste pilot kun je met een negatief testbewijs naar bijvoorbeeld enkele musea, attractieparken en theaters. Bij de Fieldlabs, waar voetbalwedstrijden, congressen en dus het Oranjefeest in Breda onder vallen, wordt onder meer wetenschappelijk onderzocht hoe mensen zich bij verschillende typen evenementen gedragen. Deelnemers worden zowel vooraf als na afloop getest. De 538-Oranjedag is het grootste Fieldlab-evenement tot nu toe.

