Het stadhuis is uitgekleed: 'De letters glanzen weer in de zon'

Het doek sierde de voorkant van het stadhuis sinds eind augustus van vorig jaar.

Flinke opknapbeurt

Sinds die tijd is er achter het doek gewerkt aan de renovatie van de voorgevel van het monumentale gebouw. Met het verdwijnen van het doek is het restauratiewerk voltooid. In de afgelopen tijd is de gevel gereinigd, zijn de kozijnen geverfd, is er nieuw glaswerk geplaatst en is het hier en daar beschadigde natuursteen aangepakt.

Burgemeester Koen Schuiling krijgt het eerste tasje van Vanhulley (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Drieduizend tasjes van één doek

Het doek verdwijnt niet in de afvalbak, maar wordt door sociaal bedrijf Vanhulley omgetoverd tot een paar duizend tasjes. Die zijn door de gemeente te gebruiken als relatiegeschenk.

'Drieduizend tasjes gaan we zeker wel halen', zegt directeur Jolijn Creutzberg, ook aanwezig bij het stadhuis. 'Met zo'n doek ziet dat er hartstikke leuk uit. Zeker als er een verhaaltje bij zit waar het tasje van gemaakt is. Bovendien staat het doek symbool voor het centrum van de stad. En de vrouwen die bij ons werken proberen we ook weer met de stad te verbinden.'

Burgemeester Koen Schuiling is blij met de duurzame oplossing. 'Zo kunnen we dit soort materiaal weer een hele tijd gebruiken.' Het doek is per verwachtwagen vervoerd en wordt eerst schoongepoetst.

Stadhuis glanst in de zon

Ook de vernieuwde gevel van het stadhuis kan Schuiling wel bekoren. 'De letters glanzen in de zon en je ziet de prachtige oorspronkelijke kleuren die zijn aangebracht. Als je goed kijkt kun je ook de mooie, blanke pilaren weer zien. Er is nu al een geweldige klus geklaard.'

De aanpak van het stadhuis moet begin volgend jaar zijn afgerond. De gemeente liet tijdens het bereiken van het hoogste punt van de verbouwing weten dat alles op schema ligt.

