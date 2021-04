Henk Grol pakt EK-zilver en kan zich richten op de Spelen

Henk Grol in actie in Lissabon (Foto: ANP)

Judoka Henk Grol (36) heeft tijdens de Europese kampioenschappen in Lissabon de zilveren medaille veroverd in de klasse boven honderd kilogram. Hij zette daarvoor enkele belangrijke tegenstanders aan de kant.

Grol heeft hiermee tevens alle twijfel weggenomen voor zijn deelname aan de Olympische Spelen in Tokio van deze zomer. Hij was in zijn gewichtsklasse verwikkeld in een concurrentiestrijd met landgenoot Roy Meyer (29) voor een plek op de Spelen, waar slechts één judoka per land aan deel mag nemen per gewichtsklasse. Later deze maand beslist een commissie wie er naar de Spelen gaat.

De 'titanenclashes'

Grol begon sterk in Lissabon tegen de Duitser Jonas Schreiber. Hij won overtuigend met twee waza-ari’s. In de tweede partij was het zover: het gevecht waar veel mensen op hoopten: Grol tegen Meyer. Ze stonden nog niet eerder tegenover elkaar in wedstrijdverband. Meyer begon agressief en Grol moest aanvankelijk enigszins in zijn schulp kruipen, maar niet lang daarna maakte Grol het verwoestend af met ippon. Meyer eindigde uiteindelijk als vijfde tijdens het toernooi.

In de halve finale nam Grol het op tegen de Tsjech Lukas Krpalek, de nummer één van de wereldranglijst. Hij zette de Tsjech al snel op twee straffen en maakte het vervolgens opnieuw af met ippon, waardoor hij doorging naar de finale. Grol stond in zijn carrière al zes keer eerder in een EK-finale. In 2008, 2015 en 2016 veroverde hij de gouden medaille. In 2009, 2010 en 2013 moest hij genoegen nemen met zilver.

Finale

In de finale in Lissabon moest Grol zijn meerdere erkennen in de Rus Inal Tasoev, de nummer drie van de wereldranglijst. De sterke Rus, van wie Grol al twee keer eerder verloor, gooide de oud-Veendammer na iets meer dan een minuut vol op zijn rug.

Lees ook:

- Henk Grol naar EK-finale na ‘titanenclashes’ en ruikt aan Tokio

- Alles over de olympische ‘concurrentiestrijd’ van Henk Grol en Kim Polling