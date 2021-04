Door de mand: Kees Vlietstra is geen Ajacied

Thijs van het Dagblad aan de telefoon. Of ik wel tijd had voor een interview. Tuurlijk, leuk. En of het wel diezelfde avond kon. Ik gaf aan dat het dan wel in de vooravond moest omdat om 21.00 uur Ajax in Rome een 2-1 achterstand moest zien weg te poetsen. Geen probleem, Thijs wilde uiteraard zelf ook kijken. Ben je Ajacied?, wilde hij weten.

Spontane jeuk. Hoe kan je nou als Groninger een Ajacied zijn? Als Meerstadjer ben je voor FC Groningen. Klaar. Punt. Uit.

Ik zit in verschillende mannen appgroepen en verbaas me altijd over hoe stellig geboren Groningers voor Ajax zijn. Of voor Feyenoord. Of voor PSV. Of voor alle andere afvoerputjes van het betaalde voetbal.

Nee, ik ben geen Ajacied maar als de Amsterdammers tegen AS Roma spelen ben ik voor Ajax. Hoop dan dat ze een ronde verder komen. Nee, ik ben geen Feyenoorder maar als Feyenoord volgend seizoen in de Europa League tegen Ludogorets speelt dan hoop ik dat Sergio Padt heel goed speelt maar dat de Rotterdammers door gaan. Nee, ik ben geen FC Utrecht-fan maar als de Domstedelingen in de derde voorronde van de Europa League tegen Red Boys Differdange spelen hoop ik dat Utrecht wint. Nee, ik ben geen fan van SC Heerenveen maar als ze in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een oefenwedstrijd spelen tegen Karlsruhe dan hoop ik dat ze er met boter en suiker in gaan....

Raar fenomeen trouwens. Hoe heet een FC Groningen supporter eigenlijk? Een Ajax supporter is een Ajacied. Feyenoord wordt Feyenoorder. Sparta - Spartaan. Heracles - Heracliet. PSV - PSV-er. Ben je als FC Groningen-fan een FC Groninger? Werkelijk waar, geen idee.

Hoe dan ook liggen gevoelens gevoelig. Zeker gevoelens voor voetbalclubs. Afgelopen vrijdag zei allesbeterweter én Ajacied Peter R. de Vries in De Vooravond het volgende over de bekerfinale tussen Ajax en Vitesse:

'Het toernooi zelf stelt heel weinig voor. Want om nou eens heel concreet te zijn: Vitesse staat in de finale. En hoe zijn ze daar nou gekomen? Door te winnen van Willem II, te winnen van Excelsior, te winnen van ADO Den Haag en van VVV Venlo. Dan praat je dus, met alle respect, over het afvoerputje van het betaalde voetbal.'

Weer spontane jeuk. Ook bij een andere gast aan tafel. Romanticus Erik Dijkstra reageerde als volgt:

'Knap Peter, dat jij in 5 zinnen kan uitleggen waarom zoveel mensen in Nederland een hekel hebben aan Ajax.'

Zegt de fan van een club die alles bij elkaar geroofd heeft. Dijkstra is namelijk voor FC Twente. Moest direct aan mijn VV Engelbert denken. Hét echte afvoerputje van het voetbal. Maar wel ons afvoerputje. Daar lopen zeker drie jong volwassenen in het tweede die een tatoeage van Fuck FC Twente op de spierballen hebben. Want dat is het ook met gevoelens vóór een bepaalde club, dan heb je ook automatisch gevoelens tégen een andere.

Iets anders. Judo. Henk Grol heeft ondubbelzinnig laten zien dat hij en niemand anders het Nederlandse ticket voor de Olympische Spelen voor in de klasse boven de 100 kilo verdient. In een kibbelgevecht met directe concurrent Roy Meyer was de Veendammer de beste. Benieuwd of Grol ook een tattoo heeft laten zetten.

Nog iets anders. Maandag zette Donar haar coach Ivan Rudez op straat. Pistol Pete Miller neemt het over. In zijn eerste interview gaf Miller aan dat zijn doel is om de dubbel te winnen:

'Een wijs man vertelde mij ooit: Stel je doelen niet te laag, want dan bestaat het risico dat je ze haalt. We zetten dus hoog in.'

Vind ik mooi. Ook direct benieuwd wie die wijze man is die coach Miller aanhaalt. Moest daarna ook in één tijd aan Martin de Vries denken. Mister Donar was het tenslotte die Ivan Rudez voor maar liefst drie jaar had aangesteld. Hoe zal hij zich voelen? Zal niet makkelijk zijn. Moest aan Azing denken. Azing is mijn wijs mannetje. Azing zijn tip voor Martin is dezelfde als zijn lijfspreuk na een avondje doorzakken:

'Je motten waiten, hou ver of ie te ver goan kinnen.'

Tot slot. Terug naar het interview met Thijs van het Dagblad van het Noorden. In de rubriek Uit het Plakboek neemt de krant historische personen, clubs en gebeurtenissen onder de loep. Voor aanvang van Ajax-AS Roma mocht ik Thijs wat vertellen over de twee verloren korfbalfinales van Nic. in Ahoy.

Meer dan twintig jaar geleden. Alles kwam terug. Geen jeuk. Wel trots.

Ik ben als Groninger een Nic.-er. We willen terug naar de League. Ja, we stellen onze doelen niet te laag want dan bestaat het risico dat we ze halen. En er loopt nu in de A3 zeker één speler met een tatoeage op zijn torso: Fuck Alle Clubs In De Korfbal League.