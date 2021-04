Vijf verdachten schietincident in Delfzijl zitten vast; twee zijn minderjarig (update)

Aan De Ransel in Delfzijl werd zondag in de vooravond volgens buurtbewoners geschoten. Ook de politie bevestigt dat er mogelijk schoten zijn gelost.

Verdachten aangehouden in Ten Boer

Bij het schietincident is volgens de politie niemand gewond geraakt.

Kort na het incident werden door de politie vijf aanhoudingen verricht. Dat gebeurde in de Gaykingastraat in Ten Boer. Bij de aanhouding is een waarschuwingsschot gelost, maakte de politie maandag bekend. De auto waarin de vijf reden, is in beslag genomen.

Politie doet onderzoek in Delfzijl (Foto: ProNews)

De politie doet onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld en vraagt eventuele getuigen zich te melden.

(Bericht is maandag geüpdatet met informatie over de verdachten en het waarschuwingsschot dat is gelost tijdens de arrestatie)