Henk Grol: 'Meyer had geen schijn van kans'

Henk Grol weet het zeker: hij en niemand anders gaat naar de Olympische Spelen. De Veendammer vindt dat hij de tweestrijd met Roy Meyer in de klasse tot 100 kilogram definitief in zijn voordeel heeft beslist.

Grol won in de kwartfinale bij het Europees Kampioenschap van zijn concurrent. Na afloop van het EK werd het meest nagepraat over dat gevecht.

'Ik was rustig en cool en wist wat ik moest doen. En dat heb ik gedaan. Hij had geen schijn van kans. Ik ga naar mijn vierde Spelen toe en ga in Tokio mijn derde Olympische medaille pakken,' zei Grol zelfverzekerd toen hij na de finale van de mat stapte.

Vol op z'n rug

Hij verloor de eindstrijd van de Rus Tasoev, die hem na na iets meer dan een minuut vol op z'n rug gooide.

Hij wilde een clash en die heeft ie gekregen. En dit is het resultaat Henk Grol over zijn rivaal Roy Meyer

Grol verloor twee keer eerder van zijn Russische tegenstander. Opmerkelijk genoeg stond hij nog nooit tegenover Meyer in wedstrijdverband.

'Hij wilde een clash en die heeft ie gekregen. En dit is het resultaat. Ik had maar een doel en dat is laten zien dat ik de beste ben. En dat heb ik gedaan.', vertelde Grol voor de camera van de NOS.

'Begin was lomp'

Meyer ging in de eerste seconden van het titanengevecht vol in de aanval. Daarbij blesseerde hij Grol en werd daarvoor ook bestraft. 'Het begin was lomp,' bekende hij. 'Het was mijn plan om heel energiek te starten, maar totaal niet met de intentie om hem zeer te doen. Het was een stukje vechten de adrenaline dat vrijkwam. Naar dit moment werd drie jaar opgebouwd. Dan gebeurt dat', gaf Meyer toe.

Het ziet er niet rooskleurig uit, maar ik hou me vast aan een kleine kans. Grols rivaal Roy Meyer hoydt een sprankje hoop

Ondanks zijn nederlaag in de onderlinge ontmoeting houdt hij nog nog wel hoop om naar de Spelen in Tokio te gaan.

'Het ziet er niet rooskleurig uit, maar ik hou me vast aan een kleine kans. Al moet ik het nu uit handen geven. Dat brengt ook een soort van rust. Ik heb mijn visitekaartje hier niet afgegeven en wist dat ik hier eigenlijk op het podium moest staan. Nu moet de commissie erover besluiten', zei Meyer berustend in z'n lot.

Lees ook:

- Henk Grol pakt EK-zilver en kan zich richten op de Spelen

- Henk Grol naar EK-finale na ‘titanenclashes’ en ruikt aan Tokio