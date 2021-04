Gezondheidseconoom snapt kritiek op 538-feest, maar 'wachten is ook niet goed'

De Oranjedag is een van de Fieldlab-evenementen die de overheid samen met wetenschappers en de evenementensector organiseert, in dit geval met Radio 538. Er zijn tienduizend bezoekers welkom. Maar er klinkt veel kritiek van deskundigen, zoals de Groningse viroloog Bert Niesters. Die vindt het feest onverantwoord nu er nog zoveel coronabesmettingen zijn. Een petitie tegen het feest was op zondagavond 21.00 uur bijna 270.000 keer getekend.

Mierau snapt de ophef wel, maar is genuanceerder. Volgens de gezondheidseconoom van de Rijksuniversiteit Groningen is het moment eigenlijk nooit ideaal. 'Als je wacht totdat de ziekenhuizen leeg zijn dan zeggen we: waarom hebben we het niet eerder gedaan, zodat nu alles weer open kan.'

Doel niet vergeten: zorgeloze zomer

Hij wijst op het streven van het kabinet om een zo normaal mogelijke zomer te in te gaan, zonder grote beperkingen. 'Vaccineren is daarvoor het belangrijkste, maar dat gaat zo snel als het gaat. Dan moet je ook gaan werken aan andere manieren om de samenleving te openen. Je moet toch een keer beginnen en ik denk dat het wel verstandig is er nu mee aan de slag te gaan.'

Binnen twintig kilometer van elk feest is wel een ziekenhuis Jochen Mierau - Gezondheidseconoom RUG

Het feest was voor een arts van het Bredase Amphia Ziekenhuis reden om de petitie 'Met 538 de zorg geminacht' te starten. In de inmiddels massaal ondertekende petitie noemt hij 'het vieren van een feest met 10.000 man op 400 meter van een door Covid overbelast ziekenhuis een slag in het gezicht van patiënten en zorgverleners'.

Honderdduizenden Nederlandse tekenden de petitie (Foto: ANP)

Mierau kijkt ook daar anders naar. 'Binnen twintig kilometer van elk feest is wel een ziekenhuis. Doe je het op het TT-circiut dan is het Wilhelmina Ziekenhuis dichtbij, in het Stadspark in Groningen het Martini Ziekenhuis. Ik begrijp de symboliek wel, maar tegelijkertijd: it's going to happen in somebody's backyard. Daar moet je dan ook doorheen.'

Er is ook niet eens zoveel huiver voor de epidemiologische realiteit volgens mij, maar meer voor de uitstraling Jochen Mierau

Voor een massale verspreiding is hij ook niet echt bang. 'Het zijn veelal jongere mensen, in de buitenlucht, mensen hebben een toegangstest gedaan. Er is ook niet eens zoveel huiver voor de epidemiologische realiteit volgens mij, maar meer voor de uitstraling. Dat begrijp ik, maar we moeten ook lessen trekken.'

Kritiek komt uit nog meer hoeken

Overigens is er inmiddels ook kritiek op de wetenschappelijke basis van de zogenoemde Fieldlabs. Zo zegt de Groningse hoogleraar statistiek Casper Albers bij BNR dat een dergelijk proefevenement met veel minder bezoekers had afgekund.

'Een statisticus kan heel goed beoordelen hoeveel proefpersonen je eigenlijk nodig hebt om een bepaalde onderzoeksvraag te doen. Als je steekproef veel groter is dan nodig, en dat is hij in dit geval, heb je veel hogere risico's. Nu zijn er 10.000 mensen die een gezondheidsrisico vormen, terwijl je zo'n concert of festival ook met duizend personen had kunnen doen.'

'Kabinet in principe niet tegen'

Het kabinet is inmiddels door de gemeente Breda gevraagd of het evenement nog wel door moet gaan. Tegen NOS hebben ingewijden gezegd dat het kabinet daar in principe niet tegen is. Het feest dient namelijk tevens als onderzoek naar de vraag of grote bijeenkomsten mogelijk zijn als bezoekers vooraf getest worden. De openbare orde moet wel te handhaven zijn.

Wat zijn Fieldlab-evenementen?

Fieldlab-evenementen zijn iets anders dan het 'testen voor toegang'. Bij deze laatste pilot kun je met een negatief testbewijs naar bijvoorbeeld enkele musea, attractieparken en theaters. Bij de Fieldlabs, waar voetbalwedstrijden, congressen en dus het Oranjefeest in Breda onder vallen, wordt onder meer wetenschappelijk onderzocht hoe mensen zich bij verschillende typen evenementen gedragen. Deelnemers worden vooraf getest. Er wordt ze gevraagd om ook achteraf een test te ondergaan, maar dat is niet verplicht. De 538-Oranjedag is het grootste Fieldlab-evenement tot nu toe.

