Lopend Vuur: Het 538-fieldlab in Breda moet verboden worden

Om te onderzoeken hoe we de komende tijd op een veilige manier concerten, musea of sportwedstrijden kunnen bezoeken, worden momenteel fieldlabs gehouden. Zo konden vorige week 450 mensen naar Pé en Rinus en het Noordpoolorkest.

Komend weekend zijn 10.000 mensen welkom bij een feest van Radio 538 in Breda. Over dat aantal is de laatste dagen commotie ontstaan. Viroloog Bert Niesters van het UMCG is één van de ondertekenaars van de petitie tegen het houden van de 538 Oranjedag. Volgens Niesters wordt daarmee gedaan alsof het virus niet bestaat en ben je zo je eigen vijand.

De opstellers van de petitie 'Met 538 de zorg geminacht' noemen het evenement een slag in het gezicht van de zorgverleners in een ziekenhuis 400 meter van de locatie van het evenement. Niesters vindt het onbegrijpelijk dat, ondanks het hoge aantal besmettingen en ziekenhuisopnames door corona, tienduizend mensen samen mogen komen om te feesten.

De petitie is al door 300.000 mensen ondertekend. De organisatie en het kabinet zeggen door te willen gaan. De gemeente Breda zit er inmiddels mee in de maag en praat vanavond over de kwestie in de gemeenteraad. Hoe kijk jij hier naar?

