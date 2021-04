Hoogezand moet 'studentenvoorstad' van Groningen worden

Lubbers is zelf een masterstudent Pedagogiek en doet onderzoek naar sociale verbinding tussen studenten en de invloed daarvan op studieresultaten en het welzijn van studenten.

'Ik ben als sinds oktober bezig om dit voor elkaar te krijgen want het is heel belangrijk dat studenten elkaar blijven ontmoeten. Maar het blijkt lastiger dan gedacht. We hebben een keer proefgedraaid bij koffiezaak Cocoon Coffee & More. Daar hebben twee studenten gestudeerd, maar door de tweede lockdown moesten we daar meteen weer stoppen', zegt Lubbers.

Studenten in de Stad kunnen sinds een paar weken op verschillende plekken terecht om elkaar te ontmoeten. Denk bijvoorbeeld aan de universiteitsbibliotheek of het Forum. 'In de gemeente Midden-Groningen wonen in ieder geval 1029 studenten die studeren aan de Hanzehogeschool. Die studenten willen elkaar ontmoeten. Dat moet hier dan toch ook kunnen?, vroeg Lubbers zich af.

Lubbers heeft een nieuwe plek geregeld. Als de ontheffing van de GGD is afgegeven, kunnen studenten terecht in een noodlocatie van Theater Kielzog. Er is daar plek voor vijftien studenten. 'Ze moeten zich aanmelden via dit mailadres en krijgen dan een tijdslot toegewezen. En alles gebeurt coronaproof. De werkplekken staan op zijn minst twee meter uit elkaar. We hebben ontsmettingsmiddelen, mondkapjes en thuistesten. De studenten kunnen hier echt veilig werken', zegt Lubbers.

De eerste vier studenten hebben zich inmiddels aangemeld, waarvan twee ook al even hebben proefgedraaid. De 19-jarige Mandy Nieuwold uit Hoogezand heeft zich ook ingeschreven. Ze is tweedejaars student aan de PABO. Thuis studeren vindt ze lastig want haar familie is ook de hele dag thuis waardoor ze vaak wordt gestoord. Ze heeft besloten om dit studiejaar in twee jaar op te splitsen en volgend jaar de rest te doen.

'Ik mis het studentenleven wel. Omdat iedereen thuis zit is het heel moeilijk om contacten te leggen. De ruimte hier ziet er mooi uit. Veel minder prikkels ook dan thuis. Ik denk dat ik hier wel gebruik van ga maken', zegt Mandy.

Lubbers wil het de studieplekken in Hoogezand op termijn graag uitbouwen. Ze vindt dat de gemeente Midden-Groningen deze coronacrisis moet aangrijpen om Hoogezand op de kaart te zetten als serieus alternatief voor studenten. 'Als het hier gaat vliegen en bloeien kan ik me voorstellen dat studenten zeggen: de stad zit overvol, daar zijn onvoldoende plekken. We gaan gezellig naar Midden-Groningen. Waarom niet?, aldus Lubbers.

Wethouder Erik Drenth snapt de gedachtegang van Lubbers wel. 'Ik heb zelf ook in de Stad gestudeerd terwijl ik thuis bij mijn ouders woonde in Hoogezand. Het is een goede manier om je studieschuld binnen de perken te houden. Bovendien denk ik dat de huisvestingsproblemen hier minder groot zijn dan in de Stad', aldus Drenth.

Toch wil Drenth niet te ver vooruit lopen op de zaken. 'Er is nu een beweging dat er meer op afstand wordt gestudeerd en gewerkt, maar als straks de coronapandemie voorbij is willen mensen misschien juist wel weer heel graag bij elkaar zijn. En zullen de studenten weer naar de Stad trekken. Dat moeten we bekijken', zegt Drenth die het idee voor de studieplekken in Kielzog toejuicht.

