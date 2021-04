Groninger Museum ontvangt weer publiek: 'Het geeft een sprankje hoop'

Maandagochtend opende minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Groningen de Nationale Museumweek, waar het testevenement onderdeel van is.

'Ik begrijp dat mensen kritisch zijn en denken: moet dat nou? Want het kost best wel veel geld', zegt Van Engelshoven. 'Maar het is van belang. Mensen zijn soms eenzaam, snakken ernaar om elkaar weer te zien. Om kunst te zien en van dingen te genieten. Ook dat moeten we mogelijk maken. Met deze test hopen we dat eerlijk te kunnen doen.'

'Geprikkeld en geïnspireerd'

Agnes van Wijnen was de eerste bezoeker. 'Ik word er heel blij van en raak altijd geprikkeld en geïnspireerd', zegt ze over het museumbezoek.

'Het is een begin'

'Onze missie is open te zijn voor het publiek. Het is een proef, het zijn er weinig en het is met beperkingen. Maar toch: het is een begin, daar zijn we blij mee', stelt directeur Blühm. 'Er is wel een drempel, maar toch hebben vandaag ongeveer honderd mensen een ticket geboekt. Dat valt best mee voor een maandag. Het geeft een sprankje hoop.'

Wat is er te bekijken?

Bezoekers kunnen in het Groninger Museum de eigen collectie bekijken en de expositie Pronkjewails – Design uit heden en verleden. Ook zijn de foto’s van The Rolling Stones, gemaakt door de Groninger fotograaf Andy Zuidema, te zien.

