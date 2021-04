Stadsbus Hoogezand rijdt weer: 'Ik heb de passagiers gemist'

Veertien maanden hebben lijn 515 en lijn 516 stilgelegen vanwege corona. Maar sinds afgelopen maandag zijn beide bussen weer druk aan het rijden.

Een kuchscherm, disinfectiepaal, luchtzuiveringsinstallatie en een pinapparaat zorgen er nu voor dat de stads- en buurtbus van Hoogezand weer veilig de straat op kan.

En daar zijn chauffeurs Henk Boer en Geert Koning maar al te blij mee. Beide mannen bestieren de bus een paar keer per week. Dat doen ze op vrijwillige basis, net zoals alle andere collega's van Stadsvervoer HS.

Meer onafhankelijkheid door de bus

Het is maandagochtend nog rustig in de bus. Twee dames en een baby zijn de enige passagiers in het eerste rondje van stadsbus lijn 515. Ze zijn blij dat de bus weer rijdt: 'Je hebt meer onafhankelijkheid door de buslijn en het is dicht bij huis', vertelt Ayan Ali uit Hoogezand terwijl ze de kinderwagen vasthoudt.

Medepassagier Carmen Roossien waardeert de stadsbus omdat ze niet zo ver kan lopen: 'Zo kan ik naar de winkel gaan', zegt ze.

Wat ze van de aanpassingen vinden in de bus? 'Het moet wel', zegt Ayan. 'Maar ik vind het vooral handig dat je nu kan pinnen. Je pinpas heb je altijd bij je. Dat is iets wat mag blijven', vindt ze.

Chauffeurs zijn blij met passagiers

Chauffeur Henk Boer is blij dat de twee passagiers weer in de bus zitten. Hij heeft de twee dames al veertien maanden niet meer gezien: 'Dat zijn echt vaste klanten van ons. Ik vond het heel tof om ze weer te zien', zegt hij.

Chauffeur Henk Boer (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Maar collega Geert Koning weet ook dat nog niet iedereen op de hoogte is van de heropstart. 'Normaal hebben we 1400 tot 1500 passagiers in de maand op deze buslijn', vertelt hij. 'Dat zal in deze eerste weken wel minder zijn.'

Luchtzuiveringsinstallatie en luchtinlaat

Wanneer inwoners van Midden-Groningen er weer vanaf weten, kunnen ze veilig in de bus stappen, weet Koning. Een waslijst aan maatregelen zijn genomen om de rit coronaproof te laten verlopen.

De meest in het oog springende is een grote zwarte koker aan het platfond van de bus waar een zoemend geluid uit komt: een luchtzuiveringsinstallatie.

Chauffeur Geert Koning wijst naar de luchtzuiveringsinstallatie (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Ook is er een luchtinlaat aangebracht die verse lucht door de bus blaast. 'Hij maakt alleen nogal wat lawaai. Daar zijn we niet heel happy mee, maar dat is niet anders. Regels zijn regels.'

Passagiers kunnen voor de gebruikelijke twee euro per retour gebruik maken van stadsbus. Wat wel veranderd is: contant geld wordt niet meer geaccepteerd. Er kan alleen gepind worden.

